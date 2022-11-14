DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR XS1795406575 15.11.2022 HZE/EOT
TELEFON.EUROPE 17/UND.FLR TLNG XS1731823255 15.11.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR XS1795406575 15.11.2022 HZE/EOT
TELEFON.EUROPE 17/UND.FLR TLNG XS1731823255 15.11.2022 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de