Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT- und Automobillösungen, kündigt heute die Markteinführung seines neuen AG18-Moduls an, das zur nächsten Generation von Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X)-Modulen zählt. Das mit PC5-Direktkommunikation ausgestattete Modul ermöglicht es den Fahrzeugen, untereinander sowie mit ihrer Umgebung zu kommunizieren und so die Sicherheit und die Effizienz des Verkehrs zu verbessern.

Quectel announces C-V2X module AG18 to enhance driving safety and efficiency (Graphic: Business Wire)

Das AG18 unterstützt die Kommunikationsmethoden Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehicle-to-Infrastructure (V2I) und Vehicle-to-Pedestrian (V2P) auf dem vereinheitlichten 5,9-GHz-Band für intelligente Transportsysteme (ITS), ohne dass eine (U)SIM-Karte, ein Mobilfunkvertrag oder Netzwerkunterstützung erforderlich ist.

Neben herausragenden C-V2X-Kommunikationsfähigkeiten bietet das AG18-Modul flexible Ortungsdienst-Optionen, einschließlich L1+L5-Dualfrequenz-GNSS, Qualcomm Dead Reckoning (QDR3) und hochpräzise PPE (RTK)-Technologien, die sicherstellen, dass globale Automobil-OEMs und Tier-1-Zulieferer die für ihre Anwendungsanforderungen geeignete Ortungstechnologie nutzen können.

"C-V2X hat sich weltweit als Kerntechnologie zur Unterstützung von ADAS und autonomem Fahren auf höchstem Niveau durchgesetzt. Das AG18-Modul wird den großflächigen kommerziellen Einsatz von C-V2X rund um den Globus ermöglichen", sagte Norbert Muhrer, Präsident und CSO von Quectel. "Es bietet erweiterte Funktionen für PC5-Direktkommunikation und Positionierung und reduziert gleichzeitig die Gesamtbaukosten erheblich. Das AG18 wurde bereits von mehreren renommierten Automarken anerkannt und für kritische Automobilanwendungen in ihren Fahrzeugen der nächsten Generation ausgewählt."

Das AG18 basiert auf dem AEC-Q100-qualifizierten Qualcomm SA415M-Chipsatz und entspricht dem internationalen Qualitätsmanagementsystem für die Automobilindustrie IATF 16949:2016. Das für den Einsatz in extrem rauen Umgebungen konzipierte Modul bietet einen hervorragenden ESD/EMI-Schutz.

Das AG18 ist pin-kompatibel mit Quectels C-V2X-Modul der vorherigen Generation, dem AG15. Dadurch können bestehende OEM-Kundengeräte nahtlos migrieren und durch einen einfachen Drop-in-Austausch aufgerüstet werden, was die Designkosten und die Entwicklungszeit erheblich reduziert. Zudem verfügt das AG18 über mehrere Schnittstellen, darunter PCIe, USB 3.0/2.0, SPI, I2C, UART, GPIO, ADC und 1pps. Mithilfe dieser Schnittstellen können Kunden eine Vielzahl von Anwendungen entwickeln, beispielsweise Telematics Control Unit (TCU), Telematics BOX (T-BOX), Virtual Box (V-BOX) und Roadside Unit (RSU).

Als globaler Anbieter von Automotive-Lösungen hat Quectel ein umfangreiches C-V2X-Portfolio für automobilbezogene Anwendungen entwickelt, darunter das C-V2X-Modul AG18/ AG15, das C-V2X-AP-Modul AG215S, die AG52xR-Serie der LTE-A C-V2X-Module sowie die AG55xQ-Serie der 5G C-V2X-Module, die technologische Kontinuität im Hinblick auf zukünftige Kundenpläne für intelligente Autos und Transportsysteme gewährleisten.

Zusammen mit den C-V2X-Modulen bietet Quectel auch eine Vielzahl von leistungsstarken C-V2X-Antennen an, die bereits im Markt für autonome Fahrzeuge eingesetzt werden. Die C-V2X-Antenne ist an der Oberseite der Front- und Heckscheibe des Fahrzeugs oder versteckt in der Shark-Fin-Antenne montierbar. Außerdem kann die C-V2X-Antenne von Quectel den Signalverlust der Antenne in zwei Richtungen kompensieren, was selbst bei einer Kabellänge von mehr als 4 Metern eine hervorragende Leistung ermöglicht.

Das AG18 C-V2X-Modul wird vom 15. bis 18. November 2022 auf der electronica 2022 in München in Halle B5, Stand 248, ausgestellt und ist ab sofort als Muster erhältlich.

Über Quectel

Die Leidenschaft von Quectel für eine intelligentere Welt ist unser Ansporn, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als hochgradig kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, die durch hervorragenden Support und Service unterstützt werden. Unser expandierendes globales Team von über 4.000 Spezialisten gibt das Tempo für Innovationen bei Mobilfunk-, GNSS-, WiFi- und Bluetooth -Modulen, Antennen und IoT-Konnektivität vor. Mit Regionalbüros und Support auf der ganzen Welt widmet sich unser internationales Führungsteam der Weiterentwicklung des IoT und der Schaffung einer intelligenteren Welt.

Weitere Informationen: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und Twitter.

Contacts:

Phil Rawcliffe, media@quectel.com