DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDROCK SEC 19/24 CH0420638238 BAW/UFN
LANDSTONE 19/24 LSZ1 DE000A2R3876 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDROCK SEC 19/24 CH0420638238 BAW/UFN
LANDSTONE 19/24 LSZ1 DE000A2R3876 BAW/UFN
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de