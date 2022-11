Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat erneut einen relativ ruhigen Handelstag erlebt. Im Gegensatz zum Montag schloss er diesmal aber leicht in der Gewinnzone. Der DAX beendete den Tag mit 14.422 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,3 Prozent bzw. 42 Zählern. Marktidee: Rheinmetall Rheinmetall hat zuletzt mit einer Übernahme für Aufsehen gesorgt. Die Aktie befindet sich seit März 2020 in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Juni setzte dann eine Korrekturphase ein. Nach dem jüngsten rasanten Anstieg sind die Bullen aktuell in allen Zeitebenen am Ruder. Aus technischer Sicht würde jetzt allerdings eine Verschnaufpause nicht überraschen. Anleger sollten deswegen zwei Unterstützungen genau beachten. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1