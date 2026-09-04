Rheinmetall hat 2026 bislang einen schweren Stand an der Börse. Mit einem Minus von rund 30 Prozent ist die Aktie im DAX aktuell das zweitschlechteste Papier. Nach vier starken Börsenjahren in Folge ist das ein deutlicher Stimmungsdämpfer für Anleger. Sommer war nie Rheinmetalls Stärke Wer die historischen Kursbewegungen kennt, überrascht das wenig. In den vergangenen zehn Jahren liefen die Monate Juni und August im Durchschnitt mit roten Vorzeichen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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