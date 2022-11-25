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WKN: 663200 ISIN: DE0006632003 Ticker-Symbol: MOR 
Xetra
25.11.22
09:39 Uhr
14,340 Euro
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Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
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DAX International 100
SDAX
1-Jahres-Chart
MORPHOSYS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MORPHOSYS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,40014,42009:54
14,40514,42509:54
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
K+S
K+S AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
K+S AG21,060-0,75 %
MORPHOSYS AG14,340-3,14 %
RTL GROUP SA39,660-1,05 %
WACKER NEUSON SE16,880-1,17 %
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