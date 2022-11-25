BARCLAYS SENKT SGS AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 2250 (2550) CHFBERENBERG HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 810 (780) DKK - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ACS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 26 (29) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IMCD AUF 195 (180) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 1436 (1248) PENCE - 'UNDERWEIGHT'RBC HEBT LLOYDS AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 57 (44) PENCERBC SENKT NATWEST AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 290 (300) PENCE BERENBERG HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 25 (23) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 22 (29) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 13 (18) EUR - 'SELL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 90 (87) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 41,50 (42,40) EUR - 'NEUTRAL' Guten Morgen wünscht: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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