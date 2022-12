Sie hilft Investoren dabei, Daten in Einblicke zu verwandeln, indem die differenzierten Inhalte von MSCI mit Daten- und Analyselösungen aus der Microsoft Cloud verwendet werden

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die weltweite Investment-Community, meldete heute den Start von MSCI ONE, einer Technologieplattform mit offener Architektur, die auf Microsoft Azure aufbaut und weltweiten institutionellen Investoren ein integriertes Verfahren für den Zugriff auf Inhalte aus dem Produkt- und Lösungsportfolio von MSCI bietet.

MSCI ONE bietet Möglichkeiten der nächsten Generation bei der quantitativen Analyse von Investitionen durch ein modernes, webbasiertes Verfahren, das flexible Verteilung, Cloud-Bereitstellung, Dashboards und Visualisierungen kombiniert. Über diese integrierte Plattform können Nutzer nahtlos durch die robusten Analysen von MSCI navigieren, damit sie rasch zentrale Einblicke gewinnen, schnell innovieren, eine umfassende Ansicht von Risiken und Chancen zu Investitionen erhalten und Investmentportfolios erstellen können, die bessere strategische Ergebnisse liefern sollen.

Henry Fernandez, Chairman und Chief Executive Officer von MSCI, sagte: "Die Investoren müssen heutzutage eine enorme Menge an Daten synthetisieren, um einen maximalen Wert zu erzielen und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Mit MSCI ONE haben sie einfachen Zugang zu einer großen Bandbreite an Tools und Lösungen von MSCI, die ihnen helfen, Daten in Einblicke zu verwandeln. Diese Plattform verkörpert das umfassende Engagement von MSCI, das Kundenerlebnis durch transformative Technologie zu verbessern."

Beim Start wird MSCI ONE als zentraler Zugangspunkt für ein Dutzend MSCI-Dienste dienen, darunter MSCI Risk Insights, Klimalösungen (mit Climate Lab) und Institutional Client-Designed Indexes mit Index-Einblicken. Auf der Plattform werden überdies Developer Community und Data Explorer von MSCI gehostet, die Anfang dieses Jahres eingeführt wurden. Im Laufe der Zeit wird MSCI ONE viele weitere Tools und Lösungen von MSCI in einer einheitlichen Benutzeroberfläche vereinen.

Anknüpfend an Microsoft Azure, nutzt MSCI ONE Microsoft Power BI für Live-Dashboards, interaktive Berichte, Diagramme, Grafiken und andere Visualisierungen, sowie Azure Cosmos DB und Azure Data Lake für die Bereitstellung von Einblicken und Daten in großem Umfang durch die Nutzung zentraler Funktionen für Datenintegration, Daten-Lagerung und Big-Data-Analytik, sodass das Erlebnis für die Kunden von MSCI nahtlos und modern ist.

Scott Guthrie, Executive Vice President, Cloud AI von Microsoft, führte aus: "Sowohl Microsoft als auch MSCI engagieren sich sehr für die Beschleunigung von Innovationen. Durch die Partnerschaft mit Microsoft kann MSCI bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Cloud, natürliche Sprachverarbeitung, Datenverteilung und -lagerung und ein durchgängiges Benutzererlebnis nutzen. Ob Investoren die Analysemodelle, APIs oder Benutzeranwendungen von MSCI benötigen, die an Azure anknüpfende Plattform MSCI ONE ermöglicht es ihnen, ihren Ansatz durch eine offene Architektur im Portfolio an Inhalten und Lösungen von MSCI zu wählen."

Jigar Thakkar, Chief Technology Officer und Head of Engineering von MSCI, sagte: "Seit der Einführung von Investment Solutions as a Service im Jahr 2021 haben wir gemeinsam mit Microsoft zehn transformative Lösungen entwickelt, die in dieser einzigartigen integrierten Plattform MSCI ONE gipfeln, in die schrittweise viele Tools und Lösungen von MSCI eingebunden werden. Wir haben das Innovationstempo stark beschleunigt, um auf die Nachfrage nach einer effizienten Technologieplattform mit offener Architektur einzugehen, mit der Investoren die Herausforderungen über eine individuell angepasste Oberfläche lösen können."

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse bzw. Ergebnisse und beinhalten Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Performance wesentlich von den Erwartungen abweichen. Sie sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die Performance auswirken können, sind im Geschäftsbericht von MSCI auf Formblatt 10-K für das letzte Geschäftsjahr enthalten, das am 31. Dezember endete. Der Bericht wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung etwaiger zukunftsgerichteter Aussagen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind nicht als solche zu betrachten. MSCI gewährt keine Rechte bzw. Lizenzen zur Nutzung der Produkte bzw. Dienstleistungen des Unternehmens ohne entsprechende Lizenz. MSCI ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER FÜR SONSTIGE EIGENSCHAFTEN IN BEZUG AUF DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN. INNERHALB DES GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMENS ÜBERNIMMT DAS UNTERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIE INFORMATIONEN.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

