In einer Kurzmitteilung nach Bekanntgabe der Desinvestition von Sempermed meinen die Analysten von Raiffeisen zu Semperit: "Der Kaufpreis beläuft sich auf 115 Mio. Euro. und liegt deutlich über unserem (bewusst) konservativen Bewertungsansatz (entspricht dem Buchwert der Assets nach der jüngsten Wertminderung) und impliziert einen Wert von fast 5,6 Euro je Aktie. Aus der Bewertungsperspektive ist der Verkauf eine sehr gute Nachricht. In Anbetracht der derzeit schwachen Fundamentaldaten in der Handschuhbranche (Preisverfall, Lagerabbau, Dysbalance zwischen Angebot und Nachfrage) sind wir in unseren aktuellen Prognosen von negativen operativen Ergebnissen bis inklusive des GJ 2024 ausgegangen. Diese Ergebnisbelastung wird Semperit mit dieser Transaktion los. Weitere ...

