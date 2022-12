Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu Agrana: "Die Eckzahlen zum Q3 22/23 mit einem starken Plus beim EBIT waren eine positive Überraschung, insbesondere da im Oktober der Agrana-Vorstand in der Telekonferenz zu den Halbjahreszahlen von einem deutli- chen Rückgang ausgegangen war. Die Q3-Kennziffern zeigen, dass Agrana weiter vom besseren Marktumfeld in der Division Zucker und Geschäftsbeeich Fruchtsaftkonzentrate profitiert. Dämpfend auf die operative Perfor- mance wirken jedoch die steigenden Rohstoff- und Energiepreise sowie die unsichere weitere Entwicklung hinsichtlich Ukraine-Krieg. Wir bleiben bei ...

