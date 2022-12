DJ POLITIK-BLOG/Wissing fordert schnelleren Ausbau der Stromnetze für Elektromobilität

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Verkehrsminister Wissing fordert schnelleren Ausbau der Stromnetze für Elektromobilität

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) kritisiert angesichts der schnell wachsenden Zahl von Elektroautos die Geschwindigkeit des Ausbaus der Stromnetze. "Sorgen bereitet mir die Frage, ob wir beim Netzausbau schnell genug vorankommen", sagte Wissing Welt am Sonntag. "Aufgrund der Bedarfsberechnungen sehe ich jetzt schon dringenden Handlungsbedarf." Bislang richte sich der Ausbau nach dem aktuellen Bedarf, nicht nach dem prognostizierten Bedarf. Nach Informationen aus Regierungskreisen drängt das Verkehrsressort auf eine Änderung dieser Praxis, scheitert bislang aber am Widerstand aus dem Wirtschaftsministerium. Um die Stabilität des Stromnetzes trotz der steigenden Zahl von Elektroautos und Wärmepumpen zu gewährleisten, arbeitet die Bundesnetzagentur an einer neuen Regelung zur sogenannten Spitzenglättung.

December 18, 2022

