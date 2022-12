Goldproduktion startet bald: Classic Minerals: Finanzierung in Höhe von 20,1 Mio. AUD gesichert

Anzeige / Werbung

Gerade beim Start der Goldproduktion ist es beruhigend und wichtig, über flexible und ausreichend flüssige Mittel zu verfügen. Zahlreiche Großinvestoren scheinen von profitabler Produktion auf Kat Gap überzeugt zu sein.



Durch eine Finanzierung in Höhe von 15,0 Millionen Australische Dollar (AUD) und eine zusätzliche Wandelanleihe im Wert von 5,1 Millionen AUD hat Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, FSE: 2I7) die Finanzierung der geplanten Goldproduktion auf dem Kat-Gap-Goldprojekt in Westaustralien gesichert. Gleichzeitig machen die Finanzpartner und die Höhe ihres Engagements deutlich, dass das Kat-Gap-Goldprojekt auf der internationalen Investmentbühne angekommen ist.

Eine bedeutende Goldlagerstätte wie das Kat-Gap-Goldprojekt zu besitzen und dieses nach Jahren der intensiven Exploration schließlich in Produktion zu bringen, ist ein großer Erfolg. Noch größer wird er, wenn zur Finanzierung des Vorhabens anerkannte internationale Geldgeber gewonnen werden können.



Genau dies ist Classic Minerals kurz vor dem Ablauf des Jahres 2022 gelungen, denn eine aus zwei Komponenten bestehende Finanzierung über 20,1 Millionen AUD gibt dem Unternehmen die benötigte Planungssicherheit und wird den angestrebten Übergang zum Goldproduzenten ermöglichen.



Zwei namhafte Projektfinanzierer beteiligen sich an Classic Minerals

Rund drei Viertel des benötigten Kapitals wird die US-Investmentgruppe LDA Capital Ltd im Rahmen einer Optionsvereinbarung zur Verfügung stellen. Diese beinhaltet für Classic Minerals die Möglichkeit, bis zu 15 Millionen Australische Dollar abzurufen. Der angehende Goldproduzent wird durch diese Vereinbarung in die Lage versetzt, über einen Zeitraum von drei Jahren flexibel das bereitgestellte Geld abrufen zu können.



Wann und in welcher Höhe das benötigte Geld über die ausgegebenen Verkaufsoptionen letztlich abgerufen wird, liegt im freien Ermessen von Classic Minerals. Das Unternehmen profitiert dabei nicht nur von der flexiblen Struktur und den günstigen Kosten der Finanzierungseinheit, sondern reduziert zudem auch noch sein Projektfinanzierungsrisiko.



Das verbleibende Viertel der Finanzierungslösung setzt sich aus einer Wandelanleihe über 5,1 Millionen Australische Dollar zusammen. Sie wird Classic Minerals von Still Capital Pty Ltd gewährt und setzt sich aus Wandelanleihen im Wert von jeweils 5.000 AUD zusammen. Sie können innerhalb einer Laufzeit von 18 Monaten in Stammaktien des Unternehmens gewandelt werden. Anleihen, die innerhalb dieser Frist nicht gewandelt wurden, werden zum Nennwert zurückgenommen.









Das Kat-Gap-Goldprojekt erhält den Ritterschlag

Die beiden Teile der Finanzierung werden es Classic Minerals ermöglichen, die erste Phase der Goldproduktion auf Kat Gap durchzuführen und gleichzeitig die weitere Exploration der Lagerstätte durch neue Diamant- und Rückspülbohrungen voranzutreiben. Das Ziel ist es dabei, das Forrestania-Gebiet weiter zu erkunden und die gesamte Ressourcenbasis von Classic Minerals während der laufenden Produktion kontinuierlich zu erweitern.



Aus Sicht von Classic Minerals stechen bei dieser Finanzierung zwei Aspekte besonders deutlich hervor. Der erste Aspekt betrifft die hohe Flexibilität, mit der das Unternehmen über die bereitstehenden Gelder verfügen kann. Es kann damit sehr zielgenau nur das Geld abgerufen werden, das auch wirklich für die Weiterentwicklung des Projekts benötigt wird.



Dies schützt die übrigen Aktionäre vor einer zu starken Verwässerung. Auch der zweite Aspekt ist nicht nur für das Management von Bedeutung, sondern ebenso für die übrigen Aktionäre, denn in den Details der Finanzierungsvereinbarungen bestätigen sowohl LDA Capital wie auch Still Capital den grundlegenden Wert des Kat-Gap-Goldprojekts. Dieses ist damit nicht nur einigen australischen Anlegern ein Begriff, sondern inzwischen auch schon im Kreis der internationalen Goldanleger angekommen.



Abgesegnet werden durch die Vereinbarung auch Classics definitive Pläne zum Beginn der Goldproduktion auf Kat Gap und die bislang geleisteten Entwicklungsschritte. Damit die beiden Finanzierungsabkommen wirksam werden können, bedürfen sie noch der Zustimmung durch die nächste Hauptversammlung des Unternehmens. Die Einladung zu dieser wird Classic Minerals vermutlich noch bis zum 16. Dezember verschicken, sodass das Aktionärstreffen Mitte Januar 2023 stattfinden kann.







