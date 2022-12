CA Immo hat zwei weitere langfristige Mietverträge über insgesamt rd. 3.000 m2 im Frankfurter Bürohochhaus ONE abgeschlossen. Mieter sind Dun & Bradstreet (rd. 2.300 m2) sowie der Frankfurter Hauptstandort der Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzlei Winheller (rd. 730 m2). Der rund 190 Meter hohe ONE wurde erst im Sommer dieses Jahres fertiggestellt und ist mit Abschluss dieser Mietverträge zu rd. 76 Prozent vermietet. Matthias Winkelhardt, Leiter CA Immo Frankfurt: "Das Corona-Virus und die damit verbundene Remote-Arbeit hat zu einer vollkommen veränderten Arbeitssituation in vielen Büros geführt. Viele Arbeitnehmende wollen auch heute lieber zu Hause als im Büro arbeiten. Doch oft liegt das an den wenig attraktiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...