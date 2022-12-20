- BERENBERG SENKT AROUNDTOWN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3 (3,50) EUR - JEFFERIES HEBT ZYMEWORKS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 11 (7,70) USD- CREDIT SUISSE NIMMT WALMART MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 170 USD- CREDIT SUISSE NIMMT HOME DEPOT MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 335 USD- CREDIT SUISSE NIMMT TARGET MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 160 USD- CREDIT SUISSE NIMMT SPROUTS FARMERS MARKET MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF ZIEL 35 USD - WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 190 (200) USD - 'OVERWEIGHT'- CREDIT SUISSE NIMMT COSTCO WHOLESALE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 520 USD- JPMORGAN SENKT AEROJET ROCKETDYNE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 58 (54) USD - JPMORGAN HEBT CIENA AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 60 USD- JPMORGAN HEBT FABRINET AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 156 (126) USD - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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