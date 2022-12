EQS-Ad-hoc: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Ankauf

Wienerberger AG: Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der Terreal Gruppe



Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der Terreal Gruppe Wien, 20. Dezember 2022. Die Wienerberger AG, ein führender internationaler Anbieter von Baustoffen und Infrastrukturlösungen gibt bekannt, dass sie heute eine Vereinbarung über den Erwerb des Terreal Geschäfts in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie des Creaton Geschäfts in Deutschland unterschrieben hat und diesbezüglich in exklusive Verhandlung eintritt. Das Terreal Geschäft in Österreich, Polen und Ungarn wird nicht Gegenstand der Transaktion sein. Das von der Wienerberger zu erwerbende Terreal Geschäft wird im Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich einen Umsatz von EUR 740 Millionen und ein Run-Rate EBITDA von EUR 100 Millionen erwirtschaften. Durch Umsetzung von Operational Excellence, Cross-Selling und Hebung von Kostensynergien erwartet die Wienerberger eine Steigerung dieses EBITDA auf bis zu EUR 150 Millionen innerhalb von drei Jahren nach Closing. Der Enterprise Value der betreffenden Terreal Geschäftsbereiche beträgt EUR 600 Millionen, vorbehaltlich üblicher Anpassungen bei Closing sowie Berücksichtigung möglicher kartellrechtlicher Auflagen. Terreal ist ein erfolgreicher europäischer Anbieter von innovativen Dach- und Solarlösungen mit Sitz in Suresnes, Frankreich. Terreal betreibt in den zu übernehmenden Geschäftsbereichen aktuell 29 Produktionsstätten in sechs Ländern mit rund 3.000 Mitarbeitern. Mit der beabsichtigten Akquisition setzt die Wienerberger einen wesentlichen Schritt in ihrer wertorientierten Wachstumsstrategie. Das Closing wird für Ende 2023 / Anfang 2024 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie der Erfüllung weiterer marktüblicher aufschiebender Bedingungen. Die Finanzierung erfolgt über Cash-Bestände der Wienerberger, eine neue Kreditfazilität sowie die Verwendung eigener Aktien der Wienerberger AG.



Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 216 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. €.



