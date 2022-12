Nike zeigte vor Weihnachten starkes Wachstum. Die Börse hatte ein katastrophales Quartal erwartet, doch Nike konnte zweistellig beim Umsatz wachsen und überraschte damit positiv. Das Geschäft bei FedEx schrumpfte, aber langsamer als befürchtet. Der Logistikkonzern kündigte weitere Kostensenkungen im laufenden Fiskaljahr an. Aurubis kann erneut einen Rekordgewinn ausweisen. Die Aktionäre will man am Erfolg beteiligen und schlägt eine Dividendenerhöhung auf 1,80 Euro je Aktie vor.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich heute früh ...

