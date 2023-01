Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit sind die Spenden über Unternehmensprogramme im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 gestiegen

CALGARY, Alberta, Jan. 05, 2023der führende Anbieter einer globalen Corporate-Purpose-Software, hat bekanntgegeben, dass am Giving Tuesday 2022, am 10. Jahrestag dieser weltweiten Bewegung, ein neuer Höchstbetrag von 122,2 Mio. Kanadische Dollar (CAD) über die Plattform des Unternehmens gespendet wurde. Das Spendenaufkommen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 % und stellte einen Rekord für die höchste Anzahl von Einzelspenden an einem Tag auf der Plattform auf.



"Wir haben im Vergleich zum Vorjahr in diesem Jahr doppelt so viele Giving Tuesday-Kampagnen gesehen, die von unseren Kunden auf der Benevity-Plattform durchgeführt wurden, was zeigt, dass Unternehmen ihre Rolle als Katalysatoren für soziale Wirkung und soziales Engagement trotz der aktuellen Wirtschaftslage weiterhin annehmen", so Kelly Schmitt, CEO von Benevity. "Diese enormen Ergebnisse zeigen, welche Auswirkungen Einzelpersonen und Unternehmen auf der ganzen Welt haben können, wenn wir uns zusammenschließen, um die sozialen Probleme anzugehen, mit denen die Gesellschaft konfrontiert ist, und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wir gemeinsam zur Lösung dieser Probleme beitragen können. Wir sind sehr stolz darauf, einen kleinen Teil dazu beizutragen, diese Güte in großem Maßstab zu ermöglichen."

In diesem Jahr nahmen 564 Unternehmen über die Benevity-Plattform an Giving Tuesday-Kampagnen teil, eine Steigerung von 13 % gegenüber dem Vorjahr. Und obwohl die durchschnittliche Spende pro Nutzer im Vergleich zum Vorjahr um 10 % gesunken ist - wahrscheinlich aufgrund der drohenden Rezession - stieg die Zahl der teilnehmenden Personen um 22 %, wobei 139.000 Personen über 50.000 gemeinnützige Organisationen in 107 Ländern unterstützten.

Darüber hinaus wurden über 194.000 Freiwilligenstunden protokolliert - eine Steigerung von 18 % gegenüber 2021. Insgesamt wurden am Giving Tuesday 428.000 gute Taten über die Benevity-Plattform verfolgt, darunter Spenden, Freiwilligenarbeit, positive soziale und ökologische Aktionen und Zuschüsse.

"Auch wenn Mitarbeitende, Unternehmen und gemeinnützige Organisationen in diesem Jahr die Not zu spüren bekommen, bot dieser globale Tag der Güte Unternehmen und ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, durch einen gemeinsamen Fokus auf positive Auswirkungen tiefere Verbindungen zu ihren Unternehmen, Kolleg:innen und Communities herzustellen", so Sona Khosla, Chief Impact Officer von Benevity. "Während 2020 und seine Welleneffekte im Rückspiegel verschwinden, hat uns der diesjährige Giving Tuesday daran erinnert, dass unsere grundlegende Güte immer noch unsere Differenzen in den Schatten stellt, und an die mächtige Rolle, die Unternehmen spielen können, um kollektives Handeln anzuregen."

Mehr über Benevity und die Software-Lösungen für Corporate Purpose und Mitarbeiterengagement erfahren Sie auf benevity.com .

Über Benevity?

Benevity , Benevity, ein zertifiziertes B-Corp Unternehmen, ist führender Anbieter einer globalen Corporate-Purpose-Software, der einzigen integrierten Lösung, die Employee- und Customer-Engagement und Investitionen in die Community vereint. Benevity steht auf der Impact-20-Liste von Fortune und bietet Cloud-Lösungen an, die vielen bekannten Marken helfen, Mitarbeitende zu motivieren, zu binden und zu engagieren, um einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Mit einer Software, die in 22 Sprachen verfügbar ist, hat Benevity mehr als 10 Mrd. CAD an Spenden und 46 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit verarbeitet, um 326.000 gemeinnützige Organisationen weltweit zu unterstützen. Mit den Lösungen des Unternehmens wurden außerdem 770.000 positive Aktionen ermöglicht und 1,2 Millionen Finanzhilfen im Wert von 12 Milliarden Dollar abgewickelt. Weitere Informationen finden Sie auf benevity.com .

