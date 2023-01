Unterföhring (ots) -5. Januar 2023. Den WM-Titel in der Tasche, den Sieg bei der PromiDarts-WM im Blick: Nach dem Triumph vorgestern im Ally Pally will sich der "Bully Boy" Michael Smith am Samstag live auf ProSieben bei der "Promi-Darts-WM 2023" den nächsten Pokal schnappen. Gemeinsam mit Matthias Killing wirft der frischgebackene Weltmeister die Pfeile im klassischen "501"-Modus. Oder klappt es nach dem spektakulären Auftritt bei der PDC-Darts-WM kommenden Samstag doch noch mit einem Titel für Gabriel "Gaga" Clemens? Im Duo mit Henning Wehland will der deutsche Überflieger in Düsseldorf seinen Heimvorteil nutzen und auf dem Treppchen ganz nach oben.Die Paarungen der "Promi Darts WM 2023"Henning "Blockxbuster" Wehland und Gabriel "German Giant" ClemensMatthias "The Killing Machine" Killing und Michael "Bully Boy" SmithKevin "Der Dartmunder" Großkreutz und Michael "Mighty Mike" van GerwenBülent "The Monnemer Headbanger" Ceylan und Gerwyn "The Iceman" PriceOliver "Tiny Bull" Pocher und Fallon "Queen of Palace" SherrockAmira "Austrian Powers" Pocher und Peter "Snakebite" WrightProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM 2023" live aus dem Maritim Hotel in Düsseldorf. Christian Düren moderiert, Elmar Paulke kommentiert. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany."Die Promi-Darts-WM 2023" am 7. Januar 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenHashtag zur Show: PromiDartsPressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5409397