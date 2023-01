Udine, Italien (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen ist sehr stolz darauf, diese wichtige und weltweit gewürdigte Anerkennung bereits zum vierten Mal in Folge erhalten zu haben.Eurotech, ein seit langem marktführender Anbieter von Edge-Computing-Systemen und Branchenführer im Bereich Industrial Internet of Things (IIoT), ist stolz darauf, in den Bericht Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms 2022 von Gartner(1) aufgenommen worden zu sein.Der renommierte Bericht unterstreicht die Bedeutung des IoT im Zusammenhang mit der digitalen Transformation von Unternehmen. Gartner sagt: "Die weltweiten IIoT-Plattformen entwickeln sich weiter und unterstützen die IT/OT-Integration in großem Maßstab. CIOs und führende Softwareentwickler wollen IIoT-Plattformen nutzen, um Nachhaltigkeit, Automatisierung, Fernbetrieb und Transformation voranzutreiben. Bei den besten Lösungen sind Technologie, Partner und Fachwissen aufeinander abgestimmt." Das weltweit anerkannte Forschungspapier führt Eurotech mit seinem IoT-Angebot unter den 16 Unternehmen auf, die nach einem eingehenden Bewertungsprozess einbezogen wurden."Die Berücksichtigung in diesem weltweit anerkannten Bericht ist etwas, worauf wir sehr stolz sein können: Wir sind der festen Überzeugung, dass unser integrierter HW-SW-Edge-IoT-Ansatz es uns ermöglicht, die Sicherheitsanforderungen unserer Kunden in Bezug auf Cybersecurity zu erfüllen und gleichzeitig die mit der OT- und IT-Integration verbundene Edge-Komplexität zu bewältigen", sagte Paul Chawla, CEO von Eurotech."Wir freuen uns außerordentlich über unsere Aufnahme in den Gartner Magic Quadrant für globale IIoT-Plattformen. Dies zeigt einmal mehr, dass wir die Herausforderungen von IIoT-Projekten durch ein solides, offenes und sicheres Hardware- und Software-Angebot meistern, das sich leicht skalieren und global einsetzen lässt", merkte Robert Andres, Eurotech CSO, an.[1] Gartner, "Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms", Alfonso Velosa, et al, 12. Dezember 2022GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen dargestellten Lieferanten, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät den Benutzern nicht, nur die Lieferanten mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1897403/Eurotech_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eurotech-abermals-in-der-iiot-elite-auszeichnung-im-gartner-magic-quadrant-fur-weltweite-industrielle-iot-plattformen-2022-301718821.htmlPressekontakt:Federica Maion,+ 39 348 500 00 28,federica.maion@eurotech.comOriginal-Content von: Eurotech SPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132124/5413584