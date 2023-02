PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch der Nervosität vor wichtigen geldpolitischen Ereignissen getrotzt. Während die Anleger in New York in Erwartung des um 20 Uhr (MEZ) anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank Fed zuletzt eher verkauften, schlossen die wichtigsten europäischen Aktienindizes zwar uneinheitlich, aber wenig verändert. Noch wichtiger als der Fed-Beschluss sind für die hiesigen Investoren die Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der Bank of England am Donnerstagnachmittag.

Der EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,19 Prozent fester bei 4171,44 Punkten aus dem Handel. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,07 Prozent auf 7077,11 Punkte nach unten, während der britische FTSE 100 0,14 Prozent auf 7761,11 Zähler verlor./gl/jha/

EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545