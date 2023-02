München (ots) -



Sein starkes Auftreten und seine emotionale Entwicklung überzeugen die "G-A-Y: Mr Gay Germany" Jury Patrick Dähmlow (Veranstalter der Wahl und Juryvorsitz), Aaron Königs (MR GAY GERMANY 2016) und Max Appenroth (MR GAY GERMANY 2022). Lukas aus Aachen wird am Donnerstagabend in Köln zum MR GAY GERMANY 2023 gekürt und ist das neue Gesicht der queeren Community in Deutschland. Alle Folgen der ersten Staffel von "G-A-Y: Mr Gay Germany" sind ab sofort kostenlos auf Joyn verfügbar.



MR GAY GERMANY 2023 Lukas: "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich als Nachfolger von Max Appenroth das Amt des MR GAY GERMANY antreten darf. In diese Fußstapfen zu treten, ist eine große Aufgabe, die ich gerne annehme. Ich möchte alle dazu aufrufen, weiterhin für Toleranz zu kämpfen, da wir außerhalb unseres queeren Safe Space immer noch mit viel Unterdrückung als Community zu kämpfen haben."



So lief das Finale ab:



Nach drei Wochen Wettkampf mit physischen Herausforderungen wie Sport am Strand oder emotionalen Fotoshootings müssen die fünf Finalisten sich auf dem Catwalk in der queeren Hochburg Sitges in drei verschiedenen und selbst gewählten Looks präsentieren. In ihren Final-Reden sprechen sie über die Bedeutung von Coming-Outs, welchen Mut es bedarf, wie sie für die Community einstehen und für die Akzeptanz in der Gesellschaft kämpfen. Nach dem ersten Durchgang belegen die Kandidaten Danil (Berlin) den fünften und Noah (Frankfurt am Main) den vierten Platz. Lukas, Dany (München) und Alvin (Krefeld) kommen in die Top drei und müssen sich bei einem letzten Walk unter Beweis stellen. Dany wird Dritter und Alvin Zweiter.



