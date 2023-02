NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende mit Kursverlusten gestartet. Enttäuschende Ausblicke vom Einzelhändler Walmart und der Baumarktkette Home Depot belasteten die Stimmung. Zudem wird am Markt verdaut, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den letzten großen atomaren Abrüstungsvertrag mit den USA aussetzen will. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland befinden sich wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf einem Tiefpunkt.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 1,29 Prozent auf 33 388,23 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 fiel um 1,10 Prozent auf 4034,09 Zähler. Der Nasdaq 100 verlor 1,32 Prozent auf 12 194,82 Zähler./ck/he

