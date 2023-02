Der Vorstand der OMV hat beschlossen, die Möglichkeiten eines Verkaufs der E&P Vermögenswerte in der Region Asien-Pazifik zu prüfen und den diesbezüglichen Verkaufsprozess für die mögliche Veräußerung ihres 50%-Anteils am begebenen Aktienkapital der SapuraOMV Upstream Sdn. Bhd. in Malaysien sowie 100% der Anteile an der OMV New Zealand Limited einzuleiten. Eine mögliche Veräußerung ziele auf die Optimierung des E&P Portfolios im Einklang mit der OMV Strategie 2030 ab, wie es heißt. Der Verkaufsprozess soll über die nächsten Monate stattfinden. Im Rahmen des Verkaufsprozesses wird OMV in Abstimmung mit den zuständigen Regulatoren und staatlichen Behörden interessierte Parteien in einem ersten ...

