Die Patrizia SE (ISIN: DE000PAT1AG3) will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,33 Euro pro Aktie vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr (0,32 Euro) ist dies eine Anhebung um 3,1 Prozent. Es wäre die fünfte Erhöhung in Folge. Auf dem aktuellen Kursniveau von 10,98 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 3,00 Prozent. Die virtuelle Hauptversammlung findet am 25. Mai 2023 ...

