28.02.2023 / 13:27 GMT/BST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





MBH (M8H:GR) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Handelszulassung seiner Stammaktien im Access-Segment des AQSE Growth Market der Aquis Stock Exchange ("AQSE") beantragt hat. Die Zulassung wird voraussichtlich am oder um den 13. März 2023 erfolgen. Die Aktien des Unternehmens werden nach wie vor unter der bestehenden ISIN-Nummer GB00BF1GH114 und der SEDOL-Nummer BF1GH11 registriert sein. Das Tickersymbol des Unternehmens bleibt unverändert M8H. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über MBH Corporation Plc Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.com IR- und Pressekontakt: MBH Corporation PLC, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0) 770 396 3953 First Sentinel Corporate Finance Limited, Brian Stockbridge, Brian@first-sentinel.com, +44 (0) 20 3989 2200 28.02.2023 GMT/BST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

