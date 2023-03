Gelnhausen (ots) -Kern dieses ungemein spannenden autobiographischen Romans ist eine eigentlich unmögliche Liebe, durch die sich die wechselvollen Geschicke zweier Familien im politisch gespaltenen Europa miteinander verknüpfen.Die junge Amsterdamerin Annemieke trifft in Paris den Westberliner Studenten und Jazzmusiker Jochen, dem sie wenige Jahre später in seine Heimatstadt folgt. Als dieser nach seinem Studium an der Freien Universität Berlin von einem niederländischen Professor ein Angebot als wissenschaftlicher Mitarbeiter erhält, verlässt sie mit ihm das geteilte Berlin.Die Mauer ist bald darauf gefallen und der Kalte Krieg erloschen, doch nun sieht sich das Paar in Holland schwersten familiären Konflikten ausgesetzt.Zum Buch:AMSTERDAM West-BERLIN retour: Eine heiße Liebe und Familiengeschichte im K(k)alten Krieg - von EmeritusB, 653 Seiten, 19,99 Euro, ISBN: 9798373396486Zum Autor:Der gebürtige Berliner EmeritusB studierte im vorigen Jahrhundert Wirtschaftswissensschafen an der Freien Universität Berlin. Einige Jahre nach dem Studium folgte er einem Ruf als Wissenschaftler in die Niederlande. Neben seiner Karriere als Ökonom und Wirtschaftshistoriker war und ist er bis heute passionierter Jazzmusiker und Motorradfahrer. Seit seiner Emeritierung als Hochschullehrer schreibt er zudem autobiographisch inspirierte Romane.Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://www.amazon.de/dp/B0BV2MP88Q finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5459407