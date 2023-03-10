- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 35 (26) EUR - 'HOLD'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 190 (194) EUR - 'HOLD'- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 43,00 (43,50) EUR - 'MARKET-PERFORM'- BOFA SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 63 (71) EUR - 'UNDERPERFORM'- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT HUGO BOSS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 68 (60) EUR- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 34,20 (31,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 17 (21) EUR - 'UNDERWEIGHT'- MORGAN STANLEY SENKT KION AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 38 (31) EUR- UBS HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 75 (66) EUR - 'BUY'- UBS HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 74 (71) EUR - 'NEUTRAL'- UBS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 119 (122) EUR - 'BUY'- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...