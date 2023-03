Small Cap News ***: Projekt günstig gekauft und profitabel weiterverkauft

Anzeige / Werbung

Mehr Informationen auf axinocapital.de und auf YouTube

In diesem Video:

Signifikante Goldmineralisierung auf der Cathedral bestätigt

Auf der Cathedral-Lagerstätte, einem von insgesamt sieben Hauptzielen innerhalb der Korbel-Zone des Estelle-Goldprojekts, hat Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) eine signifikante neue Goldzone identifiziert. Sie ist sehr breit und zum gegenwärtigen Zeitpunkt in alle Richtungen noch offen. Trotzdem kommt diese Vererzung bereits auf eine Ausdehnung von 354 bzw. 269 Meter.

Auf dem Uis-Lithium-Projekt hat die zweite Bohrphase begonnen

Am 28. Februar hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) auf seinem neuen Uis-Lithium-Projekt in Namibia mit der zweiten Bohrphase begonnen. Sie sieht vor, dass auf der Explorationslizenz EPL 7345 in den nächsten Wochen Rückspülbohrungen mit einer Gesamtlänge von mindestens 4.000 Meter niedergebracht werden. Begleitet wird das Bohrprogramm von umfangreichen Kartierungsarbeiten und der Entnahme weiterer Bodenproben.

250 Bitcoin im Februar aus grüner Energie geschürft

Mit dem Einsatz von grünem Strom hat HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: HBFA) im Februar 250 Bitcoins geschürft. Durch sie ergibt sich ein aktueller BTC-HODL-Saldo von ca. 2.340 Bitcoin. Durch den Zubau weiterer Kapazitäten erhöhte sich die Bitcoin-Mining-Kapazität auf über drei Exahash.

Kairos Minerals - Einladung zur Luncheon Frankfurt

Der eingeschlagene Weg in die globale E-Mobilität wird gewaltige Mengen an Rohstoffen benötigen. Da kann man gar nicht früh genug damit beginnen, sich aussichtsreiche Liegenschaften zu sichern. Kairos ist dies gelungen. Sowohl seine Lithium- als auch Goldprojekte befinden sich unweit gewaltiger Lagerstätten und damit in Australiens besten Lagen.

Queensprojekt vollständig an Novo Resources verkauft

Im australischen Bundesstaat Victoria hat Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) das Queensprojekt vollständig an Novo Resources verkauft. Für den Verkauf erhält Kalamazoo eine Vergütung von 750.000 Australischen Dollar (AUD) in bar und weiteren 750.000 AUD, die in Aktien von Novo Ressources ausgezahlt werden. Während Kalamazoo mit dem Verkauf einen hervorragenden Deal abgeschlossen hat, reagierte der Markt enttäuscht und schickte den Kurs der Kalamazoo-Ressources-Aktie um über fünf Prozent in die Tiefe. Zu Unrecht, wie ein genauer Blick auf die Fakten schnell zeigen wird.

Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH veröffentlicht auf https://axinocapital.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (MiFiD II), dem §34b des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und dem §48f Abs. 5 des österreichischen Börsengesetzes (BörseG) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Kalamazoo Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die AXINO Media GmbH von den genannten Aktien für die Berichterstattung entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt, der hiermit offengelegt wird.

Enthaltene Werte: AU000000KAI5,AU000000KZR3,BTC~USD,AU000000NVA2,CA43366H7040