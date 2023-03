Wienerberger zahlt die jüngste Akquisitionen der dänischen Strojer auch mit Aktien. Bis zu 395.000 Stück eigene Aktien sollen neben einem Barkaufpreisanteil als zusätzliche nicht-bare Transaktionswährung für den Erwerb von sämtlichen Aktien an vier dänischen Gesellschaften von Strøjer Holding ApS veräußert werden. Die Bewertung liegt bei 26,00 Euro pro eigener Aktie. Die endgültige Anzahl an eigenen Aktien für den Unternehmenserwerb wird auf Basis der Bewertung von 26,00 pro eigene Aktie anhand des Wechselkurses Dänische Kronen/Euro in einem Durchschnittszeitraum gemäß dem Kaufvertrag bestimmt werden. Lieferzeitpunkt ist voraussichtlich Q2 2023, informiert Wienerberger. Der vereinbarte Bewertungspreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...