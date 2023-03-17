Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 17.03.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 686 internationalen Medien
Breaking News am Freitag! Zertifizierung öffnet die wirklich großen Tore!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 500800 ISIN: DE0005008007 Ticker-Symbol: ADL 
Xetra
17.03.23
17:36 Uhr
4,350 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
ADLER REAL ESTATE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADLER REAL ESTATE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,4008,80020:23
0,0000,00018:54
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADLER REAL ESTATE
ADLER REAL ESTATE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADLER REAL ESTATE AG4,3500,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.