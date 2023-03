Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3YZD2uc Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt das Megatrend-Depot von Dr. Dennis Riedl kennenlernen! Dass Credit Suisse, SVB und Co. die Finanzwelt nachhaltig in eine Krise stürzen könnten, glaubt Börsenexperte Uwe Lang nicht. "Anleger haben übertriebene Ängste", sagt Lang, der Bank-Aktien auch weiterhin für ein gutes Investment hält. Für die Aktienmärkte ist er zumindest kurzfristig noch zuversichtlich, da gerade der April in der Regel ein guter Börsenmonat sei. Doch eine echte Hausse können es eigentlich nur mit Unterstützung der Notenbank geben. Allerdings stehe die Fed angesichts der starken Arbeitslosigkeit weiter unter Druck. Ab Sommer könne es auch am Aktienmarkt wieder abwärts gehen. Was Lang zur Credit Suisse-Aktie sagt und warum Commerzbank und Deutsche Bank weiter zu seinen Favoriten zählen, erklärt der Experte im Interview. Jetzt einschalten!