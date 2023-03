Die Erste Asset Management (Erste AM) veröffentlicht zum Weltwassertag erneut den Wasserfußabdruck ihrer nachhaltigen Aktienfonds. Walter Hatak, Head of Responsible Investments bei der Erste Asset Management dazu: "Wassermangel und die fortschreitende Absenkung des Grundwasserspiegels - Probleme, die wir vor wenigen Jahren nur aus Dokumentationen über ferne Länder kannten - sind mittlerweile auch bei uns angekommen, wo in ländlichen Regionen die seit Generationen bestehenden Hausbrunnen zunehmend versiegen und damit die Folgen der Klimakrise drastisch vor Augen führen". Der Blick auf die Verfügbarkeit der Wasserdaten in den nachhaltigen Erste-AM-Fonds zeigt, dass immer mehr Unternehmen ihren Wasserverbrauch offenlegen. Während ...

