München (ots) -- Myelom.Online e.V. und GSK klären via Social Media über das Multiple Myelom auf- Kurze Beiträge auf Facebook und Instagram sollen informieren, Tipps geben und Betroffenen Mut machen- Besonderes Highlight: Der Experte Dr. Deniz Nogueira Gezer (UK Aachen) beantwortet Fragen von Betroffenen in kurzen VideosAuch in diesem Jahr findet im März der Myeloma Action Month (auch Multiples-Myelom-Awareness-Monat genannt) statt, mit dem Ziel, das Bewusstsein für diese Krebserkrankung zu schärfen. Denn obwohl das Multiple Myelom die zweithäufigste Blutkrebserkrankung in Deutschland ist, tritt es eher selten auf. Aufgrund der häufig diffusen Symptomatik, die nicht sofort auf ein Multiples Myelom schließen lässt, wird es meist erst spät diagnostiziert.[1] Im Rahmen des Myeloma Action Month veröffentlicht die Selbsthilfe- und Patientenorganisation Myelom.Online e.V. in Kooperation mit dem Biopharma-Unternehmen GSK den gesamten März regelmäßig informative und aufklärende Beiträge auf Facebook und Instagram. Ein Highlight hierbei sind kurze Videos, in denen Dr. Deniz Nogueira Gezer, Leiter der hämatologischen Poliklinik der Uniklinik Aachen und Experte für das Multiple Myelom, Fragen beantwortet, die Patienten* im Vorfeld zu verschiedensten Themen rund um das Multiple Myelom gestellt hatten.Social-Media-Beiträge und Videosequenzen informieren Betroffene, Angehörige und InteressierteDie Diagnose "Multiples Myelom" ist in der Regel ein massiver Einschnitt in das Leben der Betroffenen. Viele Fragen beschäftigen die Patienten, die bis zur Diagnose häufig eine längere Zeit der Ungewissheit hinter sich haben: Wie geht es weiter? Wie soll ich über meine Erkrankung sprechen? Welche Behandlungsmöglichkeiten habe ich? Was muss ich im Alltag beachten? Kann ich mit meiner Ernährung den Verlauf meiner Erkrankung positiv beeinflussen? Wichtige medizinische Fragen beantwortet der Myelom-Experte Dr. Deniz Nogueira Gezer in kurzen Videosequenzen, die die bundesweit tätige Patientenorganisation Myelom.Online e.V. auf Instagram (instagram.com/myelom.online) und Facebook (facebook.com/myelom.online) den gesamten März hindurch veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es weitere kurze Beiträge auf den Social-Media-Kanälen, die das Multiple Myelom in den Fokus der Öffentlichkeit rücken sowie Betroffene und Angehörige in ihrem Alltag mit der Erkrankung unterstützen sollen.Ein typisches Symptom des Multiplen Myeloms sind u.a. Knochenschmerzen.[1] Viele Patienten fragen sich daher, ob Sport bei Knochenschmerzen helfen kann oder eher vermieden werden sollte. Dr. Nogueira Gezer erklärt hierzu: "Ein gezieltes Sportprogramm kann den Knochenstatus und die Muskulatur um die Knochen herum stärken und damit die Schmerzen positiv beeinflussen."Ein weiteres wichtiges Thema, das in den Beiträgen aufgegriffen wird, ist die sogenannte Fatigue. Fatigue bezeichnet eine ausgeprägte Form der Erschöpfung, gegen die auch Ruhe und Schlaf nicht helfen und unter der viele Menschen mit Krebs leiden.[2] Fatigue kann die Betroffenen nicht nur körperlich, sondern auch emotional und sozial stark einschränken und zusätzlich zur eigentlichen Erkrankung belasten.[2] Oft fällt es den Betroffenen schwer, sich Hilfe zu organisieren oder sie wissen gar nicht, an wen sie sich wenden können.Webinar-Reihe im Mai "Sozialrecht - mit glasklarem Blick auf die eigene Lebenssituation"Unterstützung bietet hier eine Webinar-Reihe, die GSK in Kooperation mit Myelom.Online e.V. und dem Verein Gynäkologische Krebserkrankungen Deutschland e.V. im Mai 2023 veranstalten wird. In drei aufeinander folgenden Modulen - am Mittwoch, den 17., 24. und 31. Mai 2023 jeweils ab 17 Uhr - erhalten Patienten Informationen u.a. zum Thema Sozialrecht oder der Frage, wie man das eigene Umfeld über die Erkrankung informieren kann. In einer abschließenden Podiumsdiskussion legen die Veranstalter den Fokus auf die psychoonkologische Versorgung von Patienten und wollen mit Patienten- und Krankenkassenvertretern, Ärzten und Psychoonkologen die Herausforderungen identifizieren und gemeinsam Lösungsansätze finden. Weitere Details erhalten Interessierte rechtzeitig vor Beginn der Webinar-Reihe unter myelom.online.Unter myelom.online gibt es zudem weitere Informationen über den Myelom.Online e.V. und über das Multiple Myelom. Die Social-Media-Kanäle der Patientenorganisation finden Interessierte unter instagram.com/myelom.online/ und unter facebook.com/myelom.online. Auf multiplemyelomaandyou.com/de-de/ finden Betroffene und Angehörige zudem weitere Informations- und Unterstützungsangebote, die Interessierten auch über den Myeloma Action Month März hinaus zur Verfügung stehen.Über GSKGSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam voraus zu sein. Weitere Informationen unter: de.gsk.com.Besuchen oder abonnieren Sie auch unseren Newsroom: presseportal.de/nr/39763Folgen Sie uns auf Twitter unter GSK Deutschland: twitter.com/GSK_DE*Info: Gendergerechte Sprache: Dieser Text schließt prinzipiell alle Geschlechter mit ein. Zur besseren Lesbarkeit wird jedoch nur eine Geschlechtsform verwendet - welche das ist, liegt im Ermessen derjenigen, die den Text verfasst haben.Referenzen[1] Stiftung Deutsche Krebshilfe (Hrsg.) Die blauen Ratgeber "Plasmozytom Multiples Myelom". Stand 04/2018.[2] Krebsinformationsdienst, Deutsches Krebsforschungszentrum. Fatigue: Erschöpfung und Müdigkeit bei Krebs. 