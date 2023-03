...die Zinsen wieder auf alte Hochs kämen", meint Markus Sievers, geschäftsführender Gesellschafter vom Vermögensverwalter apano, im Interview auf w:o TV. (Tipp in diesem Zusammenhang: https://bit.ly/40sisEc Denn ob Sie sich offensiv mit Aktien für den nächsten Bull Run in Stellung bringen oder sich mit Anleihen und Derivaten absichern wollen: Das Five Lions Zertifikat verbindet verschiedene Anlagestrategien, um langfristig überdurchschnittliche Performance zu liefern. Jetzt mehr erfahren: https://bit.ly/40sisEc) Außerdem im Video: Zwar sei die investitionsbereite Stimmung zurückgekommen wie der apano-Stimmungsindex anzeige, aber es sei schon verwunderlich, dass die Bankenkrise so schnell in den Börsenkursen ad acta gelegt wurde, meint Markus Sievers. Zudem überrasche ihn, dass die Bankenrettung wieder in Form einer Hauruck-Aktion notwendig geworden sei. Sievers sieht bestimmte Risse im Finanzsystem. Welche das sind, erklärt er im Video!