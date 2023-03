Emittent / Herausgeber: f-fex AG / Schlagwort(e): Fonds/Rating

Die Gewinner des Deutschen Fondspolicen Award 2023 stehen fest AssCompact und f-fex küren die besten Fondspolicen-Anbieter in Deutschland

Auszeichnung in den Kategorien: Rendite, Fondsqualität, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit

Vergabe in der Kategorie Expertenfavorit über Maklerumfrage bei AssCompact Frankfurt am Main, 23.03.2023. Die Sieger des Deutschen Fondspolicen Awards 2023 stehen fest. In Rahmen einer kurzweiligen und feierlichen Award-Veranstaltung in Frankfurt am Main, zeichneten die Veranstalter des Wettbewerbs - die bbg Betriebsberatungs GmbH als Herausgeberin des Fachmagazins AssCompact und die f-fex AG - die siegreichen Versicherungsgesellschaften aus. Bei der Auszeichnung wurden jeweils drei Gesellschaften pro Kategorie zum "Top-Anbieter" gekürt. Darüber hinaus wurden von den Leserinnen und Lesern des Fachmagazins AssCompact Publikumspreise für die drei beliebtesten Fondspolicen-Anbieter vergeben. Gewinner in der Kategorie "Rendite" wurden die Versicherer Condor, myLife und WWK. In der Kategorie "Fondsqualität" konnten sich Cosmos, Targo Leben und Zurich Deutscher Herold durchsetzen. Beim Thema Kosteneffizienz stachen unter den Service-Versicherern Debeka, HUK-Coburg und Universa hervor. Unter den Direkt-Versicherern machte die Hannoversche Leben ihren Anspruch als Favorit geltend. In der Kategorie Nachhaltigkeit gingen Generali Deutschland, Neue Leben und Zurich Deutscher Herold als Gewinner der begehrten Award-Trophäe hervor. In der Kategorie "Expertenfavorit", deren Bewertung im Rahmen eine Maklerumfrage erfolgte, konnten sich Canada Life, LV 1871 und Volkswohl Bund durchsetzen. Die Deutschen Fondspolicen Awards 2023 Rendite Fondsqualität Kosteneffizienz Nachhaltigkeit Expertenfavorit Condor Cosmos Debeka Generali Deutschland Canada Life myLife Targo Leben HUK-Coburg Neue Leben LV 1871 WWK Zurich Deutscher Herold Universa Zurich Deutsche Herold Volkswohl Bund Hannoversche Leben

Quelle: Deutscher Fonds Policen Award 2023 von AssCompact und f-fex Der von AssCompact und f-fex zum ersten Mal gemeinsam ausgerichtete Wettbewerb vergibt die Auszeichnungen an diejenigen Versicherungsgesellschaften, die in der jeweiligen Kategorie die besten Ergebnisse aufweisen konnten, im deutschen Fondspolicenmarkt eine relevante Größe darstellen und ihren Kunden eine ausreichend diversifizierte Fondspalette zur Auswahl anbieten. Ziel des Deutschen Fondspolicen Awards ist es, eine einfache und schnelle Orientierung bei der Auswahl des richtigen Fondspolicen-Anbieters zu geben. Für den Award wurden 98% des deutschen Fondspolicenmarkts analysiert. Untersucht wurden die Fondspolicen-Anlagestöcke und Neugeschäftsfondslisten von 67 Anbietern. Einbezogen wurden dabei knapp 4.800 Fonds von 160 Fondsgesellschaften. Als Datenbasis wurden verschiedene Informationen der Versicherer, diverse Fondsdatenbanken und Ratings sowie eine Maklerumfrage eingesetzt. Ausgezeichnet wurden nur Versicherer mit der Höchstbewertung von fünf Sternen. Weitere Details zur Analyse und die Einzelergebnisse der bewerteten Versicherer können der zugehörigen Studie entnommen werden. Diese kann auf Anfrage erworben werden. Ansprechpartner ist Dr. Mario Kaiser (Tel. 0921 75758-33, E-Mail: kaiser@bbg-gruppe.de).

Kurzprofil f-fex

f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Investment Advisory von Fondspolicen, Fondsdepots und fondsbasierten Vermögensstrategien. Darüber hinaus bewertet f-fex mittels intelligenter Ratingverfahren Investmentfonds und Portfolios. Das von erfahrenen Managern aus der Finanzindustrie gegründete Unternehmen bündelt einzigartiges Asset Management und Versicherungs-Know-how. Mit ihren digitalen Lösungen stärkt die f-fex AG das Vermögensmanagement-Geschäft von Vermögensverwaltern, Vermittlern und Banken sowie das Fondspolicen-Geschäft von Versicherern und Finanzvertrieben. Kurzprofil bbg Betriebsberatungs GmbH

Die bbg Betriebsberatungs GmbH mit Sitz in Bayreuth ist als Kommunikations- und Informationsdienstleister Bindeglied zwischen Unternehmen und unabhängigen Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Als Herausgeber des Fachmagazins AssCompact, Veranstalter der Fachmesse DKM sowie von Fachforen und Events bietet die bbg verschiedene Plattformen für Wissen, Information, Kommunikation und Kontakte. Pressekontakt bbg Betriebsberatungs GmbH

Katharina Baumer

Bindlacher Straße 4

95448 Bayreuth Tel.: +49 921 7575819, E-Mail: baumer@bbg-gruppe.de HRB Nr. 3181 AG Bayreuth

Geschäftsführer: Dr. Christian Durchholz, Konrad Schmidt



