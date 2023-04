Das Thema Weltraum-Tourismus hört sich an wie Science Fiction, rückt aber immer weiter in greifbare Nähe. Der britische Milliardär Richard Branson ist vor zwei Jahren als erster Weltraum-Tourist ins All geflogen, Elon Musk ist mit SpaceX daran den Weltraum zu erkunden, kürzlich ist jedoch einer seiner Versuche gescheitert, mit der Explosion der Starship-Rakete. In dieser Woche sollte die erste private Raumsonde aus Japan auf dem Mond landen. Mehr über dieses Thema und die Anlage-Möglichkeiten, die sich damit auftun, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann von Vontobel.