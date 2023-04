EQS-Ad-hoc: 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Liquiditätsprobleme

7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG:



26.04.2023 / 13:57 CET/CEST

7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG - Möglicher Zahlungsausfall der 4% Schuldverschreibung 2016 (2023) / Einberufung Gläubigerversammlung



Bonn, 26.04.2023, 13:15 Uhr



Die 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG ("Gesellschaft") hat die 4% Schuldverschreibung 2016 (2023) ("Anleihe") begeben (WKN A169K3/ISIN DE000A169K35). Die Laufzeit der Anleihe endete gemäß den derzeit gültigen Anleihebedingungen am 31.03.2023. Die Geschäftsleitung befindet sich in Verhandlungen über die Refinanzierung der Anleihe. Voraussichtlich wird die angestrebte Refinanzierung der Anleihe aber nicht bis zum Ende der 30-Tage-Frist am 30.04.2023 gelingen. Daher wird kurzfristig die Einberufung einer Gläubigerversammlung im Bundesanzeiger erfolgen. Der Gläubigerversammlung soll vorgeschlagen werden, dass die Laufzeit der Anleihe durch Änderung der Anleihebedingungen um 6 Monate, bis zum 30.09.2023, verlängert wird. Sollte es vor der Abhaltung der Gläubigerversammlung gelingen, eine Refinanzierung für die Anleihe zu erhalten und daraus folgend unmittelbar die Rückzahlung vorzunehmen, würde die Gläubigerversammlung abgesagt werden.



Ende der Insiderinformation



