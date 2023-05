Tokio/Duesseldorf (ots) -Er ist in vielen Ländern der Liebling der Kunden: der Ventilator "The GreenFan" des japanischen Unternehmens BALMUDA. Die von BALMUDA entwickelte, einzigartige Ventilationstechnologie simuliert einen natürlichen Windhauch, der an einem heißen Sommertag für die ersehnte Erfrischung sorgt. Auch in Deutschland hat der Ventilator eine große Fangemeinde. Der "The GreenFan" überzeugt mit seinem preisgekrönten und formschönen Design, ist leise und nachhaltig energieeffizient - ein "Must-have" für den Sommer!Bereits 2010 entwickelte BALMUDA den hochwertigen Ventilator "The GreenFan", der nicht nur in Japan ein Verkaufshit ist. Inzwischen wurde das Modell in zwölf Ländern bereits über 600.000 Mal verkauft. Die große Beliebtheit zeigt sich auch immer wieder in regelmäßigen Kundenbefragungen. Eine Zufriedenheitsrate von 92,3 %** ist der Beweis: Der innovative Ventilator ist in jedem Haushalt unentbehrlich. Auch optisch macht der kühlende Gefährte etwas her: Der "The GreenFan" hat schon zahlreiche Preise für sein formschönes Design gewonnen, z: B.den Good Design Award in Japan, den Red Dot Design Award, und den iF Design Award.Geringer Stromverbrauch spart KostenImmer wichtiger bei steigenden Energiepreisen ist die Energieeffizienz von Elektrogeräten. Auch dahingehend macht der BALMUDA "The GreenFan" eine sehr gute Figur: Auf kleinster Stufe verbraucht er bei einer Nutzung von 8 Stunden täglich über einen Zeitraum von 90 Tagen lediglich 1,5 W oder 0,48 EUR.*Unabhängig vom Stromverbrauch ist auch die Lautstärke von technischen Geräten ein Faktor, der die Kaufentscheidung von Kunden beeinflusst. Das Betriebsgeräusch des "The GreenFan" liegt in der niedrigsten Stufe nur bei 13 dB - so leise wie der Flügelschlag von zwei Schmetterlingen.Durch die Corona-Pandemie hat ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden und im New Normal arbeiten immer mehr Deutsche regelmäßig oder kontinuierlich im Homeoffice. Der BALMUDA "The GreenFan" meistert auch diese Herausforderungen und sorgt für einen kühlen Kopf. So wird ein Ventilator, der sanft kühlt und dabei leise ist, schnell zum wichtigsten Einrichtungsgegenstand.Das Gerät an verschiedenen Orten zu nutzen, ist ein Kinderspiel. Es ist höhenverstellbar und passt damit an jeden Platz. Mit seiner Batterie- und Ladestation kann er flexibel an vielen Orten bis zu 20 Stunden genutzt werden, ohne das lästige Suchen nach einer Steckdose.Moderne Technologie für eine natürliche BriseKonventionelle Ventilatoren schaffen stattdessen einen geraden Windstrom, der schnell als unangenehm und penetrant wahrgenommen wird. Um diese einzigartige Brise zu erzeugen, hat BALMUDA seine patentierte Doppelklingen-Ventilation entwickelt.Der "The GreenFan" simuliert den natürlichen Windhauch einer erfrischenden Brise. Der beruhigende Luftzug hebt den Ventilator von allen anderen Produkten ab, die auf dem Markt verfügbar sind: Wie auch der natürliche Luftzug des Windes, verteilt die Ventilation des "The GreenFan" den Luftstrom über eine weite Fläche.Konventionelle Ventilatoren schaffen stattdessen einen geraden Windstrom, der schnell als unangenehm und penetrant wahrgenommen wird. Um diese einzigartige Brise zu erzeugen, hat BALMUDA seine patentierte Doppelklingen-Ventilation entwickelt. Die beiden Ventilatorblätter bewegen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und produzieren damit zwei Windströme, die aufeinanderstoßen. Der weltweit erste DC-Motor-Ventilator bewirkt außerdem eine ausgezeichnete Luftzirkulation, statt die verbrauchte Luft nur vorübergehend aufzuwirbeln. Mit Hilfe dieser speziellen Motoren-Technologie entsteht ein sanfter Luftstrom mit einem niedrigeren Luftvolumen.Preise"The GreenFan" ist für eine UVP von 399,00 EUR auf Amazon und im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Die "Battery & Dock" Ladestation ist für UVP 129,00 EUR zum mobilen Einsatz des "The GreenFan" erhältlich.*Der Strompreis wurde mit 0,44 EUR/kWh berechnet, basierend auf den durchschnittlichen Strompreis in Deutschland in den Monaten Juni bis August 2022. Quelle: https://jp.tradingeconomics.com/germany/electricity-price**Basierend auf einer Inhouse-Befragung im Januar 2023Pressekontakt:Wake up Communications - Agentur fuer PR & Social MediaNadja AmirehMahmoud FarhatFluegelstraße 4740227 Düsseldorfamireh@wakeup-communcations.deTel.:0211/97711700Original-Content von: BALMUDA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169704/5499540