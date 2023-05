Goliath Resources Limited (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FRA: B4IF) hat aufgrund der großen Nachfrage von Investoren angekündigt, seine laufende Platzierung von 9,0 Millionen CAD auf 9,65 Millionen CAD zu erhöhen.Das Unternehmen will den Großteil des erwarteten Erlöses für Bohrungen verwenden, um den Fußabdruck seiner neuen Surebet-Entdeckung auf dem Projekt Golddigger im Goldenen Dreieck in British Columbia weiter zu vergrößern. Die Platzierung soll ...

