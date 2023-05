Die meist gehandelten Produkte: Bullen geben beim DAX, Infineon und Deutsche Post den Ton an.

Dominik Auricht

Der Dax® konnte heute wieder kräftig zulegen, nachdem er gestern nach dem kurzen Antippen der 16.000er Marke einen starken Rücksetzer hinnehmen musste. Bereits heute nach Marktschluss in Europa werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Leitzinsen in den USA um weitere 25 Basispunkte erhöht. Eine Zinspause, aber auch ein 50-Basispunkte-Schritt, könnten für höhere Volatilität sorgen.

Nach dem starken Rücksetzer im deutschen Leitindex positionieren sich die Investoren heute vermehrt in Long-Optionsscheinen. Ebenfalls gefragt sind Optionsscheine auf den Titel der Infineon AG. Die Aktie konnte gestern einen starken Kurszuwachs verzeichnen, nachdem gestern der Startschuss zum Ausbau des Werks in Dresden gegeben wurde. Die Deutsche Post verbuchte zwar einen Gewinnrückgang im ersten Quartal. Allerdings wurden die Prognosen für 2025 bestätigt. Der anfängliche Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 43,90 wurde zunächst wieder abverkauft. Calls auf die Aktie der Deutschen Post wurden heute dennoch rege gehandelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC5J8G 7,42 15811,41 Punkte 15099,387895 Punkte 21,28 Open End DAX ® Put HC5P9C 15,04 15811,41 Punkte 17328,110839 Punkte 10,50 Open End S&P 500 ® Put HB9GHG 1,27 4122,78 Punkte 4260,678198 Punkte 29,08 Open End Dow Jones ® Put HB5RQZ 9,23 33727,00 Punkte 34695,97756 Punkte 33,17 Open End Porsche Holding SE Call HC6D47 0,58 49,545 EUR 44,041851 EUR 8,62 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.05.2023; 11:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XPS 17,13 15827,50 Punkte 15000 Punkte 9,24 12.12.2023 DAX ® Call HC0XPM 20,97 15827,50 Punkte 14500 Punkte 7,54 12.12.2023 DAX ® Call HC66V1 5,17 15827,50 Punkte 15600 Punkte 30,47 06.06.2023 DAX ® Call HC0XPQ 18,66 15827,50 Punkte 14800 Punkte 8,49 12.12.2023 Infineon AG Call HR8WJ3 6,04 33,87 EUR 36 EUR 5,64 18.12.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.05.2023; 11:55 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC4J4S 4,70 15833,50 Punkte 15414,506138 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC01KH 10,01 15833,50 Punkte 14156,883731 Punkte 5 Open End MDAX ® Long HC15LB 21,13 27258,32 Punkte 20596,305579 Punkte 3 Open End Deutsche Post AG Long HC42P3 12,02 43,805 EUR 41,205612 EUR 6 Open End Rheinmetall AG Long HC48N6 10,31 267,40 EUR 239,092733 EUR 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.05.2023; 12:10 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Die meist gehandelten Produkte: Bullen geben beim DAX, Infineon und Deutsche Post den Ton an. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).