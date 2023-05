- Klinisches Update zu Petosemtamab auf der diesjährigen Jahrestagung der American Association of Cancer Research (AACR) vorgestellt

- End-of-Phase-Meeting zu Petosemtamab mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration schafft Klarheit über den möglichen Zulassungsweg bei Plattenepithelkarzinomen im Kopf- und Halsbereich (HNSCC)

- Update zu Petosemtamab und möglichem Zulassungsweg bei HNSCC für das dritte Quartal 2023 geplant

- Ausgehend vom aktuellen Geschäftsplan erwartet Merus, dass die vorhandenen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und börsenfähigen Wertpapiere die Geschäftsaktivitäten von Merus bis in die zweite Jahreshälfte 2025 sichern werden.

UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Mass., May 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) ("Merus", die "Gesellschaft", "wir" oder "unser"), ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Onkologie, das innovative multispezifische Antikörper in Volllänge (Biclonics® und Triclonics®) entwickelt, hat heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht und ein Update zur Geschäftsentwicklung vorgelegt.

"Wir haben uns sehr darüber gefreut, auf der Jahrestagung der AACR solide klinische Zwischenergebnisse zu Petosemtamab, unserem neuartigen bispezifischen Antikörper, der auf EGFR und LGR5 abzielt, bei Patienten mit bereits behandelten Plattenepithelkarzinomen im Kopf- und Halsbereich präsentieren zu können", sagte Bill Lundberg, M.D., President, Chief Executive Officer bei Merus. "Wir treiben unser Petosemtamab-Programm zügig voran, um eine zulassungsrelevante Studie bei Kopf- und Halskrebs durchzuführen. Wir gehen davon aus, dass unsere starke Liquiditätsposition das Unternehmen über einige kurzfristige klinische Meilensteine und Programm-Updates hinaus bis in die zweite Jahreshälfte 2025 hinein sinnvoll finanzieren wird."

Petosemtamab (MCLA-158: EGFR x LGR5 Biclonics®): Solide Tumore

Die Patientenaufnahme für die Dosisexpansion in der Phase 1/2-Studie, einschließlich einer Kombinationstherapie mit Keytruda (Pembrolizumab), wird fortgesetzt

Petosemtamab befindet sich in der klinischen Entwicklung und wird im Expansionsteil einer offenen, multizentrischen Phase-1/2-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, einschließlich bereits behandelten Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich (HNSCC), untersucht. Das Unternehmen hat außerdem eine Kohorte initiiert, in der Petosemtamab in Kombination mit Keytruda bei Patienten mit unbehandeltem HNSCC untersucht wird, um die Sicherheit und klinische Aktivität in dieser Population zu bewerten.

Merus legte auf der diesjährigen Jahrestagung der AACR im April aktuelle vorläufige klinische Daten vor. Zum Stichtag am 1. Februar 2023 hatten 49 Patienten mit bereits behandeltem HNSCC alle zwei Wochen eine Behandlung mit Petosemtamab in der empfohlenen Phase-2-Dosis von 1.500 mg intravenös erhalten. Die durchschnittliche Anzahl der vorangegangenen systemischen Therapien der Patienten betrug 2 (Bereich 1-4). Hierzu gehörte Folgendes: 96 % der Patienten wurden mit einem PD-(L)1-Inhibitor behandelt, 94 % der Patienten erhielten eine Chemotherapie und 92 % der Patienten eine platinbasierte Chemotherapie. 2 Patienten wurden zuvor mit Cetuximab behandelt. 43 Patienten kamen für die Wirksamkeitsauswertung in Frage und erhielten mindestens 2 Behandlungszyklen (mindest. 8 Wochen) bei mindestens 1 Tumorbeurteilung nach der Baseline oder bei früher Krankheitsprogression: Die gemäß RECIST 1.1 durch den Prüfarzt beurteilte Gesamtansprechrate betrug 37,2 % (16/43; 95%-KI: 23-53,3 %), darunter 15 Patienten mit bestätigtem partiellen Ansprechen und 1 Patient mit bestätigtem vollständigem Ansprechen (nach 20 Monaten) Die mediane Dauer des Ansprechens betrug 6,0 Monate (95%-KI: 3,7-NC). Zum Stichtag sprachen 10 der 16 ansprechenden Patienten (62,5 %) weiter auf die Behandlung an. Das mediane progressionsfreie Überleben betrug 5,3 Monate (95%-KI: 3,7-6,8), wobei 29 der 43 Patienten eine Progression aufwiesen und 14 der 43 Patienten zensiert wurden. Das mediane Gesamtüberleben betrug 11,5 Monate (95%-KI: 7,2-20,6), wobei 29 von 49 Patienten zum Stichtag noch lebten. Petosemtamab zeigt weiterhin ein beherrschbares Sicherheitsprofil.

Merus erörterte mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) im Rahmen eines End-of-Phase-Meetings die Zwischenergebnisse der Behandlungsgruppe mit Patienten mit bereits behandelten HNSCC in der Phase 1/2-Studie mit Petosemtamab. Die FDA erkannte an, dass im Bereich der rezidivierenden oder metastasierenden HNSCC ein ungedeckter medizinischer Bedarf besteht, und sprach klare Empfehlungen für den Weg zur potenziellen Zulassung aus.

Angesichts der starken klinischen Daten und der Gespräche mit der FDA glaubt Merus, dass eine randomisierte klinische Studie mit Patienten mit bereits behandeltem (2L/3L) oder unbehandeltem (Erstlinie) HNSCC eine mögliche Zulassung unterstützen könnte. Darüber hinaus ist Merus der Ansicht, dass eine randomisierte Zulassungsstudie bei HNSCC mit einem Endpunkt für die Gesamtansprechrate möglicherweise eine beschleunigte Zulassung unterstützen könnte, und die Ergebnisse der Gesamtüberlebensrate aus derselben Studie könnten möglicherweise den klinischen Nutzen bestätigen, um eine reguläre Zulassung zu unterstützen. Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin Daten zu sammeln, um die geeignete Dosis für zukünftige randomisierte klinische Studien zu evaluieren. Merus plant, im 3. Quartal 2023 ein Update über den möglichen Zulassungsweg für dieses Programm zu geben.

Zenocutuzumab (Zeno oder MCLA-128: HER2 x HER3 Biclonics®): NRG1-Fusions-positive (NRG1+) Krebsarten und andere solide Tumore

Die Patientenaufnahme für die eNRGy-Studie mit Zeno als Monotherapie bei NRG1+-Krebsarten sowie für eine Phase-2-Studie mit Zeno in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie (ADT) bei kastrationsresistentem Prostatakrebs (CRPC) und in Kombination mit Afatinib bei NRG1-Fusionspositivem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) wird fortgesetzt.

Merus beabsichtigt, im ersten Halbjahr 2023 ein Update über den möglichen Zulassungsweg und den Zeitplan bei NRG1+-Krebsarten zu geben sowie ein klinisches Update zu Zeno bei NRG1+-Krebsarten im Rahmen einer großen medizinischen Tagung im Jahr 2023 vorzulegen.

Darüber hinaus evaluiert Merus Zeno in Kombination mit einer ADT (Enzalutamid oder Abirateron) bei Männern mit CRPC, unabhängig vom NRG1+-Status. Merus plant, im zweiten Halbjahr 2023 erste klinische Daten zu Zeno bei CRPC zu veröffentlichen.

Merus untersucht Zeno auch in Kombination mit Afatinib bei Patienten mit NRG1+ NSCLC.

MCLA-129 (EGFR x c-MET Biclonics®): Solide Tumore

Die Patientenaufnahme in die Expansionskohorten der Phase 1/2-Studie wird fortgesetzt; ein klinisches Update erfolgt voraussichtlich im 2. Halbjahr 2023.

MCLA-129 befindet sich in der klinischen Entwicklung in einer offenen klinischen Studie der Phase 1/2, in der MCLA-129 als Monotherapie bei Patienten mit EGFR ex20 NSCLC, MET ex14 NSCLC und HNSCC untersucht wird,. Außerdem wird MCLA-129 in Kombination mit Tagrisso (Osimertinib), einem EGFR-TKI der dritten Generation, bei Patienten mit therapienaivem EGFR-mutiertem (m) NSCLC und bei Patienten mit EGFRm NSCLC, die unter Tagrisso eine Krankheitsprogression aufwiesen.

Im April gab Merus auf der diesjährigen Jahrestagung der AACR eine präklinische Darstellung zu MCLA-129 in Kombination mit Amivantamab. Das Unternehmen wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 ein erstes Update zu den klinischen Ergebnissen der Expansionskohorten und ein Update zur weiteren klinischen Entwicklungsstrategie geben.

MCLA-129 ist Gegenstand einer Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. (Betta), die Betta exklusiv die Entwicklung und potenzielle Vermarktung von MCLA-129 in China erlaubt, wobei Merus alle Rechte außerhalb Chinas behält.

MCLA-145 (CD137 x PD-L1 Biclonics®): Solide Tumore

Die Patientenaufnahme für die Phase-1-Studie, einschließlich einer Kombinationstherapie mit Keytruda (Pembrolizumab), einem PD-1-Inhibitor, wird fortgeführt.

MCLA-145 befindet sich in der klinischen Entwicklung in einer globalen, offenen klinischen Phase-1-Studie zur Untersuchung von MCLA-145 bei Patienten mit soliden Tumoren. Die Studie besteht aus einer Dosiseskalationsphase, gefolgt von einer Dosisexpansionsphase. Merus untersucht auch die Kombination von MCLA-145 mit Keytruda. Die Aufnahme von Patienten in die Studie läuft.

Zusammenarbeit

Incyte Corporation

Seit 2017 arbeitet Merus im Rahmen einer globalen Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit der Incyte Corporation (Incyte) zusammen. Das Unternehmen hat sich der Erforschung, Entdeckung und Entwicklung von bispezifischen Antikörpern verschrieben und nutzt hierzu die proprietäre Biclonics®-Technologieplattform von Merus. Die Vereinbarung gewährt Incyte bestimmte Exklusivrechte für bis zu zehn bispezifische und monospezifische Antikörperprogramme. Die Zusammenarbeit schreitet voran. Mehrere Programme befinden sich in verschiedenen Stadien der präklinischen und klinischen Entwicklung. Merus erhält für jedes Programm im Rahmen der Zusammenarbeit eine Vergütung für Forschungsaktivitäten und hat Anspruch auf potenzielle Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Zulassung und Vermarktung sowie auf Umsatzbeteiligungen für alle Produkte, sofern diese zugelassen werden. Darüber hinaus gab Incyte im Jahr 2023 bekannt, dass INCA32459, ein neuartiger bispezifischer Lag3xPD-1-Antikörper, der im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt wurde, derzeit in klinischen Studien untersucht wird. Im Januar 2023 erhielt Merus im Zusammenhang mit diesem Programm eine Meilensteinzahlung in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar.

Loxo Oncology at Lilly

Im Januar 2021 gaben Merus and Loxo Oncology at Lilly, eine Forschungs- und Entwicklungsgruppe von Eli Lilly and Company (Lilly), den Abschluss einer Forschungskooperation und einer exklusiven Lizenzvereinbarung zur Entwicklung von bis zu drei CD3-aktivierenden, T-Zell-umlenkenden bispezifischen Antikörpertherapien mit der Biclonics®-Plattform und dem proprietären CD3-Panel von Merus sowie der Fachkompetenz von Loxo Oncology at Lilly im Bereich des rationalen Wirkstoffdesigns bekannt. Die Zusammenarbeit macht Fortschritte und es laufen bereits verschiedene aktive Forschungsprogramme.

Cash Runway, vorhandene Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und börsenfähige Wertpapiere dürften die Geschäftstätigkeit von Merus bis zur zweiten Jahreshälfte 2025 sichern

Zum 31. März 2023 verfügte Merus über 287,3 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und börsenfähigen Wertpapieren. Ausgehend vom aktuellen Geschäftsplan des Unternehmens wird erwartet, dass die vorhandenen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und börsenfähigen Wertpapiere die Geschäftsaktivitäten von Merus bis in das zweite Halbjahr 2025 sichern werden.

Jahreshauptversammlung und Verwaltungsrat

Die Jahreshauptversammlung des Unternehmens ist für den 26. Mai 2023 geplant.

Finanzergebnisse des ersten Quartals 2023

Wir schlossen das erste Quartal mit Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und handelbaren Wertpapieren in Höhe von 287,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 326,7 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2022 ab. Der Rückgang resultierte in erster Linie aus dem Mittelabfluss zur Finanzierung der Geschäftstätigkeiten.

Der Umsatz aus der Zusammenarbeit für die drei Monate zum 31. März 2023 stieg um 1,8 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den drei Monaten zum 31. März 2022, was in erster Linie auf einen Anstieg aus einem von Incyte erreichten Meilenstein in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar zurückzuführen war, der teilweise durch niedrigere Umsätze aus Kostenerstattungen aufgezehrt wurde.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den drei Monaten zum 31. März 2023 stiegen um 7,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den drei Monaten zum 31. März 2022. Dies war vornehmlich auf einen Anstieg der klinischen und Produktionskosten im Zusammenhang mit unseren Programmen und aktienbasierte Vergütungsaufwendungen zurückzuführen.

Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für die drei Monate zum 31. März 2023 erhöhten sich im Vergleich zu den drei Monaten zum 31. März 2022 um 3,6 Millionen US-Dollar. Dies resultierte in erster Linie aus einem Anstieg der Beratungskosten in Höhe von 2,3 Millionen US-Dollar, der Kosten für Einrichtungen in Höhe von 0,8 Millionen US-Dollar und der Personalkosten, einschließlich aktienbasierter Vergütungsaufwendungen.

Sonstige Nettoerträge (-verluste) bestehen aus Zinserträgen auf und Gebühren für unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf Konten, Wertzuwächse der Investitionserträge und Nettodevisengewinne (-verluste) auf unsere in Devisen lautenden Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und handelbaren Wertpapiere. Sonstige Gewinne oder Verluste beziehen sich auf die Ausgabe und den Ausgleich von Finanzinstrumenten.





MERUS N.V.

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(UNAUDITED)

(Amounts in thousands, except per share data) March 31,

2023 December 31,

2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 102,635 $ 147,749 Marketable securities 138,604 142,480 Accounts receivable 4,769 4,051 Prepaid expenses and other current assets 12,156 12,163 Total current assets 258,164 306,443 Marketable securities 46,103 36,457 Property and equipment, net 13,390 12,222 Operating lease right-of-use assets 12,322 12,618 Intangible assets, net 1,933 1,950 Deferred tax assets 2,369 2,041 Other assets 4,239 4,811 Total assets $ 338,520 $ 376,542 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 4,987 $ 9,834 Accrued expenses and other liabilities 39,543 35,590 Income taxes payable 2,271 2,400 Current portion of lease obligation 1,588 1,684 Current portion of deferred revenue 26,698 29,418 Total current liabilities 75,087 78,926 Lease obligation 11,588 11,790 Deferred revenue, net of current portion 34,322 38,771 Total liabilities 120,997 129,487 Commitments and contingencies - Note 6 Stockholders' equity: Common shares, €0.09 par value; 67,500,000 shares authorized at March 31, 2023 and December 31, 2022; 46,341,181 and 46,310,589 shares issued and outstanding as at March 31, 2023 and December 31, 2022, respectively 4,754 4,751 Additional paid-in capital 876,838 870,874 Accumulated other comprehensive income (26,206 ) (30,448 ) Accumulated deficit (637,863 ) (598,122 ) Total stockholders' equity 217,523 247,055 Total liabilities and stockholders' equity $ 338,520 $ 376,542

MERUS N.V.

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS

(UNAUDITED)

(Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended

March 31, 2023 2022 Collaboration revenue $ 13,499 $ 11,655 Total revenue 13,499 11,655 Operating expenses: Research and development 34,865 26,975 General and administrative 15,386 11,753 Total operating expenses 50,251 38,728 Operating loss (36,752 ) (27,073 ) Other (loss) income, net: Interest (expense) income, net 1,995 106 Foreign exchange gains (loss) (5,441 ) 7,730 Other (losses) gains, net - 458 Total other income (loss), net (3,446 ) 8,294 Net loss before income taxes (40,198 ) (18,779 ) Income tax expense (457 ) 114 Net loss $ (39,741 ) $ (18,893 ) Other comprehensive loss: Currency translation adjustment 4,242 (6,048 ) Comprehensive loss $ (35,499 ) $ (24,941 ) Net loss per share attributable to common stockholders: Basic and diluted $ (0.86 ) $ (0.43 ) Weighted-average common shares outstanding: Basic and diluted 46,323,772 43,489,870

