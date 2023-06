DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy will bis zur Mitte des Jahrzehnts profitabler werden. Dabei wollen die Düsseldorfer deutlich mehr Umsatz im Online-Handel machen. Zudem sollen die Ladengeschäfte von MediaMarkt und Saturn umfassend modernisiert werden, und das Geschäft mit Dienstleistungen wie etwa Reparaturen soll ausgebaut werden. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll bis zum Geschäftsjahr 2025/26 auf über 500 Millionen Euro steigen, teilte das Unternehmen am Freitag in Düsseldorf auf einem Kapitalmarkttag mit. Zum Vergleich: 2021/22 waren es 197 Millionen Euro. Auch die Bruttomarge und der freie Zufluss von Barmitteln sollen sich verbessern.

Ceconomy sei fest entschlossen, das Geschäft profitabel auszubauen, sagte Finanzchef Kai-Ulrich Deissner laut Mitteilung. Gleichzeitig stünden Kostendisziplin und die Stärkung der Liquidität "weiter ganz oben auf unserer Agenda."/lew/mis