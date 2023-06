Litecoin Kurs steigt in einer Woche um 10 Prozent - 100-Dollar-Marke im Fokus

Der Litecoin Kurs kommt auf Wochensicht auf ein Plus von rund 10 Prozent. Damit nehmen Anleger abermals die psychologische 100-Dollar-Marke ins Visier. Insbesondere das für den August mit Spannung erwartete Litecoin-Halving-Event dürfte als Zünglein an der Waage fungieren. Für zusätzlichen Auftrieb sollte die jüngste Lösung im US-Schuldenstreit sorgen. Anleger fiebern Litecoin-Halving entgegen Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks fiebern mit großer Spannung dem sogenannten Litecoin-Halving entgegen, welches voraussichtlich im August stattfinden soll. Das Event fungiert als eine Art "künstliche Angebotsverknappung". Derzeit werden im Mittel ca. alle 2,5 Minuten insgesamt 12,5 Litecoins (LTCs) pro gültigen Block ausgeschüttet. Besagte Menge soll nach dem Halving entsprechend auf 6,25 Einheiten halbiert werden. Wie im Bitcoin-Ökosystem findet dieses Ereignis rund alle vier Jahre statt. Das letzte Event ist für das Jahr 2142 geplant.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

