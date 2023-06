Im Kampagnenvideo sind die FC Bayern-Stars Matthijs de Ligt, Eric Maxim Choupo-Moting und Leroy Sané zu sehen.

Die Markenkampagne vermittelt die gemeinsamen Prinzipien: Disziplin, Strategie und Skill.

Libertex ist der offizielle Online Trading Partner des FC Bayern München.

Libertex, eine der führenden Online-Handelsplattformen, hat in Zusammenarbeit mit dem neuen Deutschen Meister FC Bayern München die Kampagne "Push for More" gelauncht. Die Initiative zielt darauf ab, Menschen auf der ganzen Welt zu motivieren und zu inspirieren, mit mehr Souveränität, Vertrauen und Glauben an sich selbst zu handeln, um erfolgreich zu sein.

Matthijs de Ligt, Eric Maxim Choupo-Moting und Leroy Sané vom FC Bayern München sind die Hauptakteure der neuesten Markenkampagne von Libertex. (Photo: Libertex FC Bayern München)

Die Markenkampagne ist die erste Zusammenarbeit von Libertex mit Spielern des FC Bayern München seit der Bekanntgabe der mehrjährigen Partnerschaft im August 2022. Seitdem ist Libertex der erste Online Trading Partner des FC Bayern München für den CFD- und Devisenhandel.

De Ligt, Choupo-Moting und Sané geben ihre Erfolgsgeheimnisse preis

In dem gemeinsamen Video zum Start der Kampagne sind die aktuellen FC Bayern-Stars Matthijs de Ligt, Eric Maxim Choupo-Moting und Leroy Sané zu sehen, die alle das neue Heimtrikot der Saison 23/24 tragen.

Die Spieler erklären, wie drei Grundprinzipien (Disziplin, Strategie und Skill) sie dorthin gebracht haben, wo sie heute im Fußball stehen, und wie diese Qualitäten sie zum Erfolg geführt haben. De Ligt spricht darüber, wie die Kunst der Disziplin ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schafft, Choupo-Moting erklärt, warum Strategie der Schlüssel ist, um sein volles Potenzial auszuschöpfen, und Sané beschreibt, warum seine Skills maßgeblich für seinen Erfolg sind.

Marios Chailis, CMO der Libertex Group, kommentiert:"Libertex ist mehr als nur eine Handelsplattform, der FC Bayern mehr als nur ein Fußballverein. Beide Organisationen vereint viel mehr, als die meisten zunächst denken würden. Diese Kampagne beleuchtet als erste Zusammenarbeit dieser Art unsere Gemeinsamkeiten.

Die Welten des Fußballs und der Finanzdienstleistungen sind schnelllebig und aufregend. Daher teilen wir Grundwerte wie Vertrauen, Teamwork und eine Siegermentalität. Mit inspirierenden und fesselnden Inhalten sowie den Spielern der ersten Mannschaft wird unsere Kampagne "Push for More" uns dabei unterstützen, die Bekanntheit der Marke Libertex über die Kanäle des FC Bayern erfolgreich zu steigern in Deutschland und darüber hinaus.

Der FC Bayern München ist der Maßstab für Perfektion und Erfolg auf dem Spielfeld, und das wollen wir auf unsere Millionen von Kunden rund um den Globus übertragen. Wir sind unglaublich stolz darauf, unsere Partnerschaft mit dem FC Bayern auf absehbare Zeit fortzusetzen."

Libertex und der FC Bayern München: Partnerschaft bis 2025

Das vollständige Video kann auf den offiziellen Webseiten von Libertex und des FC Bayern München sowie auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen angesehen werden.

Libertex hat mit dem FC Bayern einen mehrjährigen Sponsorenvertrag bis 2025 abgeschlossen. Die Zusammenarbeit umfasst zahlreiche Aktivitäten wie die Präsenz auf den Social-Media-Kanälen des FC Bayern sowie auf den LED-Werbebanden bei Heimspielen in der Allianz Arena.

"Trade for More" mit Libertex

Libertex gehört zur Libertex Group und ist ein Online-Broker, der handelbare CFDs anbietet, deren Basiswerte Rohstoffe, Devisen, ETFs, Kryptowährungen und andere sind.

Im Laufe der Jahre hat Libertex mehr als 40 renommierte internationale Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten, darunter "Best CFD Broker Europe" (Global Brands Magazine, 2022) und "Most Trusted Broker in Europe" (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex ist offizieller Online Trading Partner des FC Bayern und von Tottenham Hotspur und bringt damit die aufregenden Welten des Fußballs und des Tradings zusammen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat sich die Libertex Group zu einer vielfältigen Unternehmensgruppe entwickelt, die Millionen von Kunden aus verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt betreut.

In Europa wird die Libertex-Handelsplattform von Indication Investments Ltd. betrieben, einer zypriotischen Investmentfirma, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) mit der CIF-Lizenznummer 164/12 reguliert und beaufsichtigt wird. Für weitere Informationen zu Libertex besuchen Sie www.libertex.de

