München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Der Fall Rammstein und die Frage: Männer, seid Ihr wirklich noch nicht weiter?Die Gäste:Lisa Schäfer (CDU-Kommunalpolitikerin, ist gegen die Frauenquote)Stefanie Lohaus (Journalistin und Projektleiterin "Gemeinsam gegen Sexismus")Tobias Haberl (Journalist beim Magazin der "Süddeutschen Zeitung", Autor: "Der gekränkte Mann") Thomas M. Stein (ehem. Musikmanager)Prof. Rita Süssmuth (CDU, ehemalige Bundesfamilienministerin und Bundestagspräsidentin)Skandale wie der um die Band Rammstein zeigen: Wo Männer Macht haben, zählen Frauen oft wenig. Warum erleben Frauen häufig Erniedrigung bis hin zum Missbrauch? Wann gibt es endlich Augenhöhe statt Machtgefälle? Und was haben Frauen dazu schon erreicht, Männer gelernt?Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de