Sartorius geht davon aus, dass der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte hinter den Erwartungen zurückbleiben wird. Das Management revidiert daher seine Prognose. Das Geschäftsjahr 2023 wird durch die Normalisierung der Nachfrage in verschiedenen Regionen und den Abbau von Lagerbeständen bei Kunden beeinflusst. Obwohl das Management seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekräftigt hat, halten die Analysten von AlsterResearch diese mittelfristigen Ziele für ehrgeizig und würden größere Übernahmen erfordern, um dieses Ziel zu erreichen. Teure Fusionen und Übernahmen, wie die angekündigte Übernahme von Polyplus (mit einer sehr hohen Bewertung von 28x Umsatz), scheinen jedoch auch nicht der richtige Ansatz zu sein. In Anbetracht des höheren Risikos, der niedrigeren Guidance und der Zweifel von AlsterResearch an den langfristigen Perspektiven stufen die Analysten von AlsterResearch die Aktie auf Basis ihres DCF-basierten Kursziels von EUR 250 (alt EUR 320) von HALTEN auf VERKAUFEN zurück. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Sartorius%20AG





