HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4459/ Peter Laznicka (Jg. 1955) ist Österreichs Top-Läufer in der M65, auch international weit vorne dabei und seine Ziele für die Zukunft sind ebenfalls hochgesteckt. Wir sprechen über Training, Ernährung, Age Graded Leistungen, Wettkämpfe all over the World" Renntaktiken und vieles mehr. Peter hat erst spät mit dem ambitionierten Laufen begonnen, hat Bezugspunkte zum Ebenso-Superläufer Peter Filzmaier und ist für mich Vorbild in fast jeder Hinsicht. Zum Abschluss gab es natürlich einen Plauderlauf. Plauderlauf: https://photaq.com/page/index/4103 About: Die Marke, Patent, Rechte und das Archiv der SportWoche wurden 2017 von Christian Drastil Comm. erworben, Mehr unter ...

