Emittent / Herausgeber: PRECISIS GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

TOP 100-Auszeichnung: Ranga Yogeshwar würdigt PRECISIS



26.06.2023 / 09:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





23. Juni 2023 Überlingen - Glückwünsche auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar gratuliert der PRECISIS GmbH aus Heidelberg zu ihrer Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit findet am Freitag, 23. Juni, in Augsburg für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang das TOP 100-Siegel erhalten haben. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 30. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte PRECISIS in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie "Innovative Prozesse und Organisation". In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmens-porträt heißt es (Auszug): Precisis hat sich auf die Entwicklung innovativer Medizingeräte spezialisiert. Ein innovationsfreundliches Klima erlaubt den Teammitgliedern dabei ein hohes Maß an Agilität. "Wir arbeiten mit einem vorrangig akademischen Team zusammen, das sich aus Medizinern, Biologen, Pharmaberatern, Physikern, Ingenieuren, Wirtschaftsexperten und Psychologen zusammensetzt. Jeder von ihnen hat zwar seinen eigenen Charakter, aber was uns alle eint, ist, dass jeder auf seinem Gebiet der Beste ist", sagt die Geschäftsführerin Dr. med. Angela Liedler.

Den größten Erfolg seiner Kompetenz und Agilität verzeichnete das Unternehmen Ende 2022 mit der Zulassung und der CE-Zertifizierung des Gehirnschrittmachers EASEE zur Behandlung von fokalen Epilepsien nach nur sieben Jahren Entwicklungsarbeit. Die hohe Motivation zeigt sich auch an den Ergebnissen wie den erweiterten Funktionen für den Gehirnschrittmacher oder Algorithmen, die dem Einsatz in KI-Systemen dienen. Die innovativen Prozesse koordiniert ein Innovation-Manager innerhalb einzelner Projektgruppen, für die er die Supervision und das Projektmanagement übernimmt. Im Fokus steht hier die Ausgestaltung agiler, kostenorientierter Prozesse. Zum vollständigen Porträt geht's hier: www.top100.de/die-top-innovatoren . TOP 100: der Wettbewerb Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner. Mehr Infos unter www.top100.de . Ansprechpartnerin Precisis GmbH

Dr. Isabella Mayer

Margot-Becke-Ring 8

69124 Heidelberg

Telefon: 06221 65593-23

www.precisis.de/de Ansprechpartner compamedia GmbH

Sven Kamerar

Nußdorfer Straße 4

88662 Überlingen

Telefon: 07551 94986-33

www.top100.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.