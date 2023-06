Unterföhring (ots) -Sechs Wochen Kult in SAT.1. Sechs Wochen SAT.1 Kult-Show-Wochen. Mit "Die Pyramide" und "Jeopardy!". Mit Jörg Pilawa, Andrea Kiewel, Wotan Wilke Möhring, Verona Pooth, Pierre M. Krause, Amira sowie Oliver Pocher, Ralf Schmitz, Panagiota Petridou und Ruth Moschner. SAT.1 feiert Quiz-Sommer in den SAT.1 Kult-Show-Wochen ab Mittwoch, 19. Juli 2023, um 20:15 Uhr.Zum Auftakt zeigen Andrea Kiewel, Pierre M. Krause sowie Amira und Oliver Pocher im Show-Klassiker "Die Pyramide" vollen Sprach- und Körpereinsatz, um ihrer Teampartnerin oder ihrem Teampartner in 30 Sekunden bis zu sieben Begriffe mit Worten und Gesten zu erklären. Nur das Duo mit den meisten Punkten darf am Ende jeder Runde die Pyramide spielen und damit Geld sammeln. Insgesamt können bis zu 22.000 Euro erspielt werden. Jörg Pilawa präsentiert "Die Pyramide".Die prominenten Teampartner:innen in den weiteren Ausgaben: Verona Pooth, Panagiota Petridou, Ralf Schmitz und Wotan Wilke Möhring (26.7.). Simone Thomalla, Ruth Moschner, Tom Beck und Bastian Bielendorfer (2.8.).Ab der zweiten Augustwoche (9.8.) übernimmt Moderatorin Ruth Moschner mit der legendären Quizshow "Jeopardy!" und will wissen: Wer kann die meisten Antworten befragen?Produzent der Shows für die SAT.1 Kult-Show-Wochen ist Noisy Pictures.Sechs Wochen die SAT.1 Kult-Show-Wochen mit "Die Pyramide" und "Jeopardy!" ab Mittwoch, 19. Juli 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Frank WolkenhauerCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1158email: Frank.Wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: Nadine.Vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5545269