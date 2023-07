Anzeige / Werbung

Stand: 07.07.2023 von Florian GrummesÜber neun Wochen sind seit dem letzten Hochpunkt am Goldmarkt bereits vergangen. In dieser Zeit sind die Goldnotierungen unterm Strich von 2.067 US-Dollar bis auf 1.893 US-Dollar um 8,4 % gefallen. Während sich die erste Welle dieser Korrektur noch recht zielstrebig präsentierte, werden die Marktteilnehmer seit dem Zwischentief am 30.Mai (1.932 US-Dollar) zunehmend mit einem trendlosen Hin- und Her verschaukelt.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...