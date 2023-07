Am Freitag hat die Bayer-Aktie ein deutliches Aufwärtszeichen gesetzt, indem sie um etwa vier Prozent stieg. Dies war dringend geboten, da der Wert des Chemie- und Pharmariesen in den letzten drei Monaten um über 20 Prozent gefallen war. Weshalb kam es zu diesem beachtlichen Kurssprung zum Wochenende? Zukunft von Bayer: Aufspaltung in Sicht? Medienspekulationen über eine mögliche Trennung vom Geschäftsbereich ...

